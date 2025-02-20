特朗普：美國財長訪烏克蘭受待慢　澤連斯基閉關睡覺

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，財政部長貝森特（Scott Bessent）在正式訪問烏克蘭期間受到待慢（Rudely），他也指責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）閉關睡覺，而且無法談成協議。



據烏克蘭媒體報道，貝森特2月12日在烏克蘭首都基輔會見澤連斯基，並向後者遞交一份協議草案，討論以烏克蘭稀土資源換取美國安全支持。不過，澤連斯基並未簽署這份協議。

法媒報道，特朗普星期三（2月19日）告訴記者：「貝森特真的到了烏克蘭，卻遭到相當無禮的對待，因為他們基本就是對他說『不』。」

他還說：「澤連斯基正在睡覺，無法見他。」

特朗普稱，貝森特坐了幾個小時火車，冒着危險到訪基輔，要與烏方簽署一份文件，最後卻空手而歸。「他們不肯簽署文件。」

俄烏戰爭即將打滿三年，特朗普近來正在介入談判調解。他日前對澤連斯基的民望提出尖銳批評，稱對方為拒絕舉行選舉的「獨裁者」，還說俄方在任何結束戰爭的談判中「都有底牌」。

特朗普在社媒平台真相社交上發文說：「一個不舉行選舉的獨裁者，澤連斯基最好快點行動，否則連國家都要保不住了。」

澤連斯基則回應說，特朗普生活在俄羅斯製造的虛假資訊泡沫中。他在談及沒有簽署礦產協議時說，這份協議沒有提供任何安全保障，「我是烏克蘭的捍衛者，不能出賣國家」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

