特朗普連摑澤連斯基兩巴掌　準備卸磨殺驢

美俄會談之後，美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基展開了隔空罵戰。準確的說，澤連斯基倒是沒怎麼罵，只是抱怨了一下烏克蘭沒被邀請參加美俄會談。但，特朗普就對澤連斯基展開激烈的批評。



特朗普先是在海湖莊園告訴記者，澤連斯基三年前就該結束這一切，就不應該開始這一切。他表示，澤連斯基本可以達成停火協議。特朗普暗示，如果烏克蘭想在談判桌上有一席之地，就應該舉行新的選舉。他還表示，現在的情況是烏克蘭還沒有舉行選舉，烏克蘭領導人的支持率下降到了4%。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）發表講話。（Reuters）

在特朗普毫不留情的打了澤連斯基一巴掌後，澤連斯基還在盡力找補。據美國傳媒報道，在當天舉行的新聞發布會上，澤連斯基指責特朗普發表毫無根據的言論。澤連斯基說，他尊重特朗普，但他認為特朗普「活在虛假訊息之中」。澤連斯基駁斥是「俄羅斯發布的虛假訊息」。澤連斯基說：「我們看到了這種虛假訊息，我們相信它來自俄羅斯。我們有證據表明，美國和俄羅斯討論到了這些數字。」

但不曾想，很快特朗普2月19日在其社交平台truth social撰文（見下圖）指澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」（A Dictator without Elections），並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都將不復存在。」

特拉普嘲諷澤連斯基只是「一位小有成就的喜劇演員」，「而他唯一擅長的事情就是將前美國總統拜登（Joe Biden）像拉小提琴一樣玩弄於股掌」。居然能夠「說服美國花費3500億美元（約2.72萬億港元），去參與一場不可能打贏、根本就沒有必要發動的戰爭，但是，假如沒有美國和特朗普，澤連斯基將永遠無法解決這場戰爭」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其社交平台指澤連斯基是「一位沒有選舉的獨裁者」，並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都會不復存在。」（truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普無情的又抽了澤連斯基一巴掌。而特朗普短時間的兩次發聲，都有表達「你（澤連斯基）本不應該讓它開始。你本可以達成協議。」被廣泛認為，特朗普是在指責烏克蘭發動戰爭。這自然捅了西方輿論的馬蜂窩，因為一直以來按照西方主流媒體的報道，俄烏衝突是俄羅斯無緣無故「入侵」烏克蘭。

CNN報道稱，烏克蘭並沒有發動這場戰爭，這場戰爭始於2022年2月，當時是俄羅斯「入侵」了烏克蘭。美國《國會山報》認為，特朗普似乎是在譴責澤連斯基，指責後者「本不應該讓戰爭開始」。美國廣播公司（ABC）則表示，特朗普「說法錯誤」，他似乎將戰爭責任歸咎於烏克蘭。

俄烏衝突的爆發，顯然烏克蘭並不是無緣無故捱揍。俄烏衝突爆發的根源起碼得追溯到2014年，美國在烏克蘭煽動顏色革命，扶持了完全親美的傀儡政權上台。這直接導致了親俄的烏東兩州和克里米亞宣佈獨立，由此展開了漫長的俄烏衝突。在2014年開始的長達8年時間裏，頓巴斯地區從未實現真正的停火，烏克蘭極右翼勢力在頓巴斯地區的納粹行徑，也是不斷給這片地區的火藥桶積累炸藥。俄烏衝突雖然是在2022年2月爆發，但歸根溯源，俄烏衝突已經持續很長時間。所以，烏克蘭是沒資格說「無緣無故」被打，因為是烏克蘭在加入北約等問題上挑戰俄羅斯的紅線。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。

但俄烏衝突的爆發也不完全是烏克蘭的責任，美國的拱火責任是不能被洗地的。而如今特朗普的話，實際上就是把俄烏衝突爆發的「鍋」完全甩給澤連斯基，把美國的問題完全拋出去的，這顯然是不對的。特朗普說：「烏克蘭領導層允許一場本不該發生的戰爭繼續下去。即使沒有美國，這場戰爭也本不應該發生。」特朗普這個「即使沒有美國，這場戰爭也本不應該發生」，說得有點此地無銀三百兩的感覺。實際上，如果沒有美國，俄烏衝突就不會爆發，而不是特朗普所說的「也本不應該發生」。

在俄烏衝突爆發前，美國在2021年12月就不斷渲染輿論氛圍，說俄羅斯要打烏克蘭，並給出了一個精確的開戰日預告，就是2022年2月16日。但在2022年2月16日，俄羅斯並沒有開打，反而是宣佈撤兵了。但在俄羅斯撤兵後，烏克蘭內部的極右翼武裝，在外部勢力的煽動下，開始對烏東兩州密集炮轟，對俄羅斯進行終極挑釁，這是俄烏衝突爆發的導火索之一。而這些烏克蘭極右翼武裝，跟美國是有千絲萬縷的聯繫。更長遠的看，2014年的烏克蘭顏色革命就完全是美國煽動的，而2014年的烏克蘭顏色革命正是後來俄烏衝突爆發的禍根。

俄烏戰爭即將滿三周年。(REUTERS)

而且，俄烏衝突爆發後，本來俄羅斯和烏克蘭在2022年3月是已經開始進行和談，當時已經傳出可能談成的聲音。結果當時英國首相約翰遜（Boris Johnson），特意跑去基輔，強烈反對澤連斯基停火，竭力勸說澤連斯基「不要與俄羅斯簽署任何協議，要繼續戰鬥到底」，最終導致烏克蘭撕毀了和談協議，俄烏衝突最終打到不可收拾的局面。這是《烏克蘭真理報》在2023年11月自己爆料的。誰都知道，沒有美國的授意，英國會在這麼大的事情上自作主張嗎？所以說，美國絕對不是「無辜」的。根本上來說，是美國拱火才導致俄烏衝突爆發。

美國不是孑然一身，也不要這個時候扮什麼好人。但如今，特朗普當著全世界的面，如此打臉澤連斯基，也讓全世界都看到，當初澤連斯基選擇當美國的打手，也就不過落到如此下場，給世界其他「打手」樹立「榜樣」。不但要被兔死狗烹、過河拆橋，還轉手就被賣了，還得替主人背鍋。