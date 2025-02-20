澤連斯基：美國給烏克蘭1000億美元　卻讓還5000億美元

據烏克蘭媒體《基輔獨立報》2月19日報道，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）當天對外表示，烏克蘭方面在戰時一共收到了來自美國提供的價值670億美元的武器裝備和315億美元的「預算支持」。澤連斯基對美國提供的支持表達了感謝，但隨即話鋒一轉：「但你不能把這算成是整整5000億美元的支持，然後說『還給我們5000億美元的礦產或其他東西』吧，這不是認真的對話。」



澤連斯基此處指的是美國總統特朗普此前的一番表態。特朗普表示烏克蘭方面「基本上」同意了一項用價值5000億美元的自然資源換取美國繼續提供支持的協議。

據澤連斯基提供的數據，目前烏克蘭的戰時開支已經達到了3200億美元。其中烏克蘭自己承擔了1200億美元，美國和歐盟則提供了2000億美元的援助。在這之中，美國提供的援助達到了1000億美元左右。

但這和澤連斯基自己之前提供的數據又有所出入。據俄媒塔斯社3日報道，澤連斯基日前接受美聯社專訪時聲稱，在美國國會批准向烏克蘭提供的約1770億美元援助中，烏克蘭實際只收到了約760億美元，其他的錢「他不知道去了哪兒」。

特朗普方面提供的相關數據則又是一筆爛賬。就在1月20日正式就職美國總統後不久，特朗普在公開評論烏克蘭問題時就提到：「我們比歐盟多付了2000億美元。我的意思是，我們是傻子嗎？我想答案是肯定的，因為他們肯定是這麼認為的。」

烏克蘭總統澤連斯基2025年2月19日在基輔召開記者會（TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS）

在談到「烏克蘭資源換支持」的問題時，特朗普在2月10日福克斯新聞發布的採訪中又表示：「美國將向烏克蘭提供超過3000億美元，可能達到3500億美元」，但美國繼續為基輔提供資金而不尋求任何回報是「愚蠢的」。

無論如何，澤連斯基在19日的表態最後調轉話頭，表示「只要美國提供明確的安全保障，烏克蘭願意討論美國提出的關於自然資源的協議」。

這也不是澤連斯基第一次表示「自然資源換支持」的協議「有得談」了。2月7日在接受路透社採訪時，澤連斯基還表示：「如果要談生意，那就談吧，我們贊成。」

他隨即還鋪開一張烏克蘭的地圖，地圖上標有許多礦藏，其中東部的一大片區域被標記為含有稀土。 澤連斯基據此向記者介紹，俄羅斯控制的地區有着烏克蘭約20%的礦產資源，其中包括烏克蘭大約一半的稀土礦藏。

「美國人提供的幫助最多，因此應該獲得最多的好處。他們應該享有這種優先權，而且他們將會享有這一優先權。 我也想與特朗普總統談談這個問題。」澤連斯基當時這樣說。

但據《基輔獨立報》報道，雖然美國財政部長貝森特已經於2月12日向澤連斯基遞交相關協議草案，烏克蘭方面卻表示拒絕簽署，「除非文件中承諾提供明確的安全保障」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

