台灣旅客光顧新西蘭網紅店收帶歧視字眼單據　店家道歉兼解僱員工

新西蘭皇后鎮著名漢堡店Fergburger捲入涉種族歧視風波，一名台灣旅客2月17日光顧後收到寫有歧視字眼Ching Chang的單據，事件在網絡引起關注，漢堡店2月18日公開道歉，形容事件是不能接受，已經解僱涉事員工。中國駐當地使館稱收到店家的道歉信函。



Fergburger是在新西蘭皇后鎮的著名漢堡店，人氣甚高（IG@fergburgerqueenstown）

事件始於旅客在社交網站上傳光顧Fergburger後的單據，指出本來該寫顧客名字的位置，變成寫Ching Chang，詢問道「我是被歧視嗎」。

Ching Chang是涉種族主義的貶義詞，通常是英語人士對華裔或其他東亞、東南亞人的貶低和嘲笑。

旅客在社交網站上傳光顧Fergburger後的單據，指出本來該寫顧客名字的位置，變成寫Ching Chang（Threads@ya___chun72）

事件引發網民討論，Fergburger在社交網站公開道歉，形容事件是不可接受，也不反映該店的價值觀，稱已經解僱涉事員工。

該名旅客之後也在網上指收到漢堡店的回覆，又稱店家有把聲明發布給媒體，覺得對方的處理手法有誠意，重視這次事件。

Fergburger是位於新西蘭皇后鎮的著名漢堡店，在捲入員工涉歧視事件後道歉（IG@fergburgerqueenstown）

中國駐新西蘭基督城總領事館20日表示，收到漢堡店信函，該店深表歉意，並已立即採取全面行動，包括全面內部審查、向當事顧客正式道歉、進一步培訓全體員工尊重不同文化等，信函並表示該店極端重視事件嚴重性，涉事員工已被開除。

使館指要求其信守承諾，確保類似事件不再發生。