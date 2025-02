美國續施壓　國安顧問促烏克蘭「降低語氣」：認真看協議把它簽了

美國白宮為推動俄烏盡快停戰,繼續向烏克蘭施壓,美國國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)2月20日表示,烏方對美方惡言相向(badmouthing)是不可接受,需要「降低語氣」(tone it down),他要求烏方認真看看協議,並且簽署。



在特朗普(Donald Trump)政府上台後,美媒傳出美方向烏克蘭提議,要求烏克蘭出讓50%稀土所有權、以換取美方繼續援助的消息,據報烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)並未同意。

烏克蘭總統澤連斯基2025年2月19日在基輔召開記者會(TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS)

特朗普與澤連斯基關係近日愈見緊張,且互相抨擊,特朗普批評澤連斯基「根本不應該與俄開戰」、斥對方是獨裁者,澤連斯基則指特朗普「活在假訊息空間」。

這位美國總統最新還指,財長貝森特(Scott Bessent)之前訪問烏克蘭期間「遭到相當無禮的對待」,烏方基本就是對他說「不」,未能簽署協議。

美國國安顧問沃爾茲(右)2025年2月18日與美國國務卿魯比奧(中)一同出席與俄方官員的會晤(Reuters)

美國國家安全顧問沃爾茲20日稱,基於美國對烏克蘭的付出,烏方對美惡言相向是不可接受,「他們需要降低語氣,認真看看那協議,把它簽了。」(They need to tone it down and take a hard look and sign that deal.)

他同時指,美國與烏克蘭的分歧並非不可調解。