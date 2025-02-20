美國續施壓　國安顧問促烏克蘭「降低語氣」：認真看協議把它簽了

美國白宮為推動俄烏盡快停戰，繼續向烏克蘭施壓，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）2月20日表示，烏方對美方惡言相向（badmouthing）是不可接受，需要「降低語氣」（tone it down），他要求烏方認真看看協議，並且簽署。



在特朗普（Donald Trump）政府上台後，美媒傳出美方向烏克蘭提議，要求烏克蘭出讓50%稀土所有權、以換取美方繼續援助的消息，據報烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）並未同意。

烏克蘭總統澤連斯基2025年2月19日在基輔召開記者會（TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS）

特朗普與澤連斯基關係近日愈見緊張，且互相抨擊，特朗普批評澤連斯基「根本不應該與俄開戰」、斥對方是獨裁者，澤連斯基則指特朗普「活在假訊息空間」。

這位美國總統最新還指，財長貝森特（Scott Bessent）之前訪問烏克蘭期間「遭到相當無禮的對待」，烏方基本就是對他說「不」，未能簽署協議。

美國國安顧問沃爾茲（右）2025年2月18日與美國國務卿魯比奧（中）一同出席與俄方官員的會晤（Reuters）

美國國家安全顧問沃爾茲20日稱，基於美國對烏克蘭的付出，烏方對美惡言相向是不可接受，「他們需要降低語氣，認真看看那協議，把它簽了。」（They need to tone it down and take a hard look and sign that deal.）

他同時指，美國與烏克蘭的分歧並非不可調解。