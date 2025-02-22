哈馬斯再交還以方人質遺體　經確認是Shiri Bibas　將另歸還6人質

路透社報道，哈馬斯（Hamas）周六（2月22日）移交的以色列女人質遺體被確認為Shiri Bibas，她的家人證實消息。以方還準備接收另外6名在加沙的人質，以交換602名巴勒斯坦囚犯和被拘留者。



Shiri家人在聲明中表示：「昨晚，我們的Shiri被送回了家。」聲明還稱，遺體身份已由以色列法醫研究所確認。

圖為2025年1月18日，以色列特拉維夫民眾集會，為年輕的人質Kfir Bibas 慶祝兩歲生日。他與母親Shiri Bibas等一家幾口同被挾持，尚未獲哈馬斯釋放。（Reuters）

以色列軍方電台周五報道稱，紅十字國際委員會（ICRC）收到了哈馬斯（Hamas）第二次移交的以色列女人質遺體，稱她是被綁架的Shiri Bibas。報道還表示，她很可能是和兩個兒子一起被囚時遇害。

Shiri的兩個兒子分別是年僅9個月的Kifir和4歲大的Ariel Bibas，哈馬斯此前已將母子4人和另一名男人質Oded Lifschitz的遺體歸還以色列，其中Shiri的遺體卻遭以方否認，稱並非本人，並要求歸還所有人質。

哈馬斯把4名以色列人質（由左至右）Shiri Bibas, 其兩名兒子Kfir Bibas, Ariel Bibas, 與及另一名男人質Oded Lifshitz的遺體歸還，但以色列指其中一具遺體身分出錯，並非Shiri Bibas。

哈馬斯則表示，屍體可能出現錯誤或混淆，有可能是因為以色列轟炸了Bibas一家和其他巴勒斯坦人的所在地造成。

哈馬斯官員補充，周六將釋放的6名人質，是停火協議第一階段中本打算獲釋的33名人質中最後一批倖存者，預計將於周六上午8時30分左右移交。他們分別是27歲的 Eliya Cohen、40歲的 Tal Shoham、22歲的 Omer Shem Tov 和23歲的 Omer Wenkert。