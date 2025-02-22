俄媒：俄羅斯美國代表擬再會面　或推動舉辦「特普會」

俄烏開戰將近三年，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後嘗試斡旋停火，俄新社周六（2月22日）引述俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，兩國的代表計劃在未來兩週舉行第二次會晤，旨在以此推動俄美領導人會晤。



里亞布科夫22日表示具體地點仍在商定中，他亦未透露將有哪些人與會，他強調雙方「原則上同意」舉行磋商，解決「一整塊的所謂爭議」，他指雙方現時面臨烏克蘭問題與雙邊關係問題，形容這兩件事好像不同的兩條軌道，平行但互相有所關聯，而俄羅斯期待美國政策「明顯的改善」。

特朗普早前指極有可能在沙特阿拉伯會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），美國代表隨後於俄羅斯代表接觸，並在上週達成首次會面。克里姆林宮本周指雙方代表的首次會面主要討論俄美問題，本月可能舉行「特普會」。