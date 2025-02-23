美國聯邦僱員被要求郵件匯報工作　Elon Musk：已讀不回等於辭職

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府周六（2月22日）晚向美國聯邦政府員工發送了一封電子郵件，要求他們在周一（24日）晚之前詳細說明自己上週的工作成果，否則將面臨丟掉工作的風險。



政府效率部負責人馬斯克（Elon Musk）22日在社交平台X上發文稱：「所有聯邦僱員很快會收到一封電子郵件，要求了解他們上週做了甚麼。如果不回覆，將被視為辭職。」

截至周六晚上，美國證券交易委員會、美國國家海洋與大氣管理局、美國疾病管制與預防中心等聯邦機構的員工都收到了主題為「你上週做了甚麼？」的電子郵件。

據路透社報道，電子郵件要求員工以五點要點的形式總結自己「上週工作中取得的成就」，並抄送給他們部門的管理人。目前尚不清楚馬斯克在聯邦工作人員不回應他的請求的情況下有何法律依據解僱他們，以及那些不能詳細說明機密工作的員工會面臨甚麼後果。