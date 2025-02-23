美軍機加州遇UFO？不明物體疑以2倍音速掠過　飛行員：大小如足球

美媒2月20日報道，根據一段流出的對話紀錄顯示，一名美國空軍飛行員去年9月17日在美國加州執行任務時，遭遇一個足球大小、圓柱形的深灰色「不明飛行物體」（Unidentified Flying Object，UFO），從他的機翼下方快速掠過。飛行員其後在雷達上定位到不明飛行物體，專家稱倘兩者是同一飛行物，那該UFO當時的飛行速度已超過2馬赫（2倍音速）。



美媒NewsNation於20日報道，涉事的飛行員代號為「特洛伊21」（Troy 21），他當時駕駛一架型號為Beechcraft 350C雙螺旋槳飛機，飛越加州管制空域，執行一次涉及國土安全部的未公開任務。

在對話紀錄中，該飛行員於當日下午2時30分向控制塔報告，他看到一個足球大小的物體在從飛機機翼下方、約3米處經過。

空中管制員隨即詢問飛行員能否認為該飛行物體是無人機，飛行員則回答指他不確定。飛行員約1分鐘後又通報，雷達定位到96公里外有一個物體。

公開錄音者、節目主持人漢森（Ben Hansen）表示，飛行員當時的飛行高度達到6000多米，一些軍用無人機可以達到如此這高度，但相關無人機並不常見，尤其是事發地點屬管制空域。

他指出，若雷達定位到的物體與掠過飛行員機翼下方的物體是相同的不明飛行物，那該東西當時正以超過2馬赫高速飛行，超出了大多數無人機的飛行能力。

根據一段流出的對話紀錄顯示，一名美國空軍飛行員2024年9月17日在加州執行任務時，遭遇一個足球大小、圓柱形的深灰色「不明飛行物體」（Unidentified Flying Object，UFO）。圖為與當時飛行員駕駛的同型號飛機。（美國海關及邊境保衛局）

漢森透露，涉事的空中管制員已向國家UFO報告中心（NUFORC）報告這宗事件。