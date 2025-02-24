教宗留醫｜梵蒂岡指仍然危殆　血液測試顯示早期腎衰竭

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至23日仍然留院。梵蒂岡患有雙側肺炎的方濟各情況仍然危殆，且由於臨床狀況「複雜」，對其預後仍然謹慎。不過，他「沒有出現進一步的呼吸危機」，仍然透過鼻導管接受輸氧治療。梵蒂岡又稱，血液檢測顯示他有「早期輕度腎衰竭」，但病情已得到控制，強調方濟各仍保持清醒，並參加了上午的彌撒。



方濟各同日在其例行三鐘經祈禱文中表示，雖然他延長住院，但對病情「保持信心」，又指「休息也是治療的一部份」。



2025年2月1日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳主持接見活動，進場期間使用拐杖。（Getty）

消息指已毋須輸血 料留醫到至少3月初

教宗2月14日由於呼吸道感染，被送往意大利羅馬傑美立醫院（Gemelli Hospital）。梵蒂岡於22日公布，教宗「情況危殆」。消息指他長時間氣喘，並且血小板數量低，需透過吸氧及輸血紓緩。

《華盛頓郵報》23日引述梵蒂岡高級官員消息，教宗的血小板減少情況已經穩定，已不需要繼續輸血。當日獨自用餐，沒有接待訪客。 報道指出，醫生預期方濟各需再住院至少一星期，但梵蒂岡官員私下表示至少要住院到3月初。

圖為2025年2月23日，教宗方濟各（Pope Francis）繼續留醫意大利羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）。（Reuters）

梵蒂岡官員也私下表示，方濟各在入院前，已經受病況折騰好幾天。在繁忙的禧年期間，他主持了多項活動，吸引了數百萬朝聖者前往羅馬，但一直拒絕提前入院。

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染、「臨床情況複雜」。 其健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至20日仍然留院，梵蒂岡此前指他確診雙側肺炎、呼吸道感染出現多重微生物感染。梵蒂岡最新表示，方濟各臨床狀況略有好轉，沒有發燒，血流動力學參數持續穩定。路透社引述梵蒂岡官員稱，方濟各仍毋需使用呼吸機，已可以在病房裡走動，接聽電話，並繼續處理一些文書工作。



兩位資深主教對教宗能夠康復抱希望。樞機主教奧梅拉（Juan Jose Omella）稱：「我認為這裡還有希望，感謝上帝，他會挺過去的。」意大利大主教Giuseppe Satriano 形容教宗是位鬥士，「他將贏得這場戰鬥。」



2025年2月1日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳主持接見活動，進場期間使用拐杖。（Getty）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）前一天曾探望方濟各，稱對方反應靈敏及保持幽默。意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）於20日報道，教宗曾與梅洛尼開玩笑，說有些人打賭他會死。

確診雙側肺炎 呼吸道感染曾「情況複雜」

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道感染「情況依然複雜」，需要以皮質類固醇（corticosteroid）和抗生素治療，使得「治療更具挑戰性」，但強調他仍精神抖擻。 教宗日程表上的所有公共行程，將至少取消至週日（23日）。根據規劃，教宗原定於週末主持幾場慶祝2025禧年活動。

圖為2025年2月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會。（Reuters）

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。