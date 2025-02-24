美多個聯邦部門促員工毋須交「週記」 馬斯克：不回應視為辭職
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後，由富豪馬斯克（Elon Musk）領導大力整頓聯邦政府。為提升各部門績效，當局要求聯邦僱員提交「週記」，列出他們過去一星期的工作成績，否則將被視為辭職。
路透社指出，聯邦政府僱員於22日晚接獲一封主題為《你上週做了什麼？》電郵，電郵由人事管理局發出，要求他們在當晚11點59分之前詳細報告前一週的工作情況。而在此之前不久，馬斯克在其X發帖稱，如果僱員拒絕回應，將被視為自動辭職。
但報道指出，聯邦調查局（FBI）及國務院等部門 ，均有高層官員向內部發電郵，要求勿回應非系統外的事情，顯示部份政府成員與馬斯克團隊或存在緊張關係。
報道引述消息人士及取得的資料稱，國防部、國土安全部、教育部、商務部、國立衛生研究院和國稅局等，均要求員工不要回應，等待進一步指導。由特朗普提名的FBI局長帕特爾（Kash Patel）在電郵稱，FBI由局長辦公室負責審查所有內部流程。
與此同時，多個部門繼續大幅裁員，當局未公布最終目標人數。而此前的「肥雞餐」自願離職，已有約有75,000人報名。
南早：美國將裁減10%駐華外交團隊規模 包括駐港澳總領事館DOGE亂炒人？ 美國能源部「誤裁」350名核武計劃員工 翌日復職美國傳有部長與政府效率部衝突辭職 華府證FAA僅裁400試用期職員特朗普政府開始辣手裁員 20萬試用期員工陷危機 多個部門狂派信特朗普下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員計劃 僅4類員工能倖免