美多個聯邦部門促員工毋須交「週記」　馬斯克：不回應視為辭職

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後，由富豪馬斯克（Elon Musk）領導大力整頓聯邦政府。為提升各部門績效，當局要求聯邦僱員提交「週記」，列出他們過去一星期的工作成績，否則將被視為辭職。



圖為2025年2月18日，美國聯邦政府僱員工會的地方分會，在伊利諾州芝加哥舉行集會，反對總統特朗普（Donald Trump）政府解僱環保署（EPA）的試用期員工。（Reuters）

路透社指出，聯邦政府僱員於22日晚接獲一封主題為《你上週做了什麼？》電郵，電郵由人事管理局發出，要求他們在當晚11點59分之前詳細報告前一週的工作情況。而在此之前不久，馬斯克在其X發帖稱，如果僱員拒絕回應，將被視為自動辭職。

但報道指出，聯邦調查局（FBI）及國務院等部門 ，均有高層官員向內部發電郵，要求勿回應非系統外的事情，顯示部份政府成員與馬斯克團隊或存在緊張關係。

報道引述消息人士及取得的資料稱，國防部、國土安全部、教育部、商務部、國立衛生研究院和國稅局等，均要求員工不要回應，等待進一步指導。由特朗普提名的FBI局長帕特爾（Kash Patel）在電郵稱，FBI由局長辦公室負責審查所有內部流程。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

與此同時，多個部門繼續大幅裁員，當局未公布最終目標人數。而此前的「肥雞餐」自願離職，已有約有75,000人報名。