新西蘭外長明訪華　惠靈頓將質疑中國海軍活動

新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）星期二（2月25日）赴中國展開為期三天訪問前夕，兩國關係因中國海軍艦艇上週在塔斯曼海的實彈演習變得緊張。



路透社報道，新西蘭總理拉克森星期一（24日）表示，惠靈頓將向北京提出中國在進行實彈演習時不充分提前通知的問題。

拉克森說，中國遵守國際法，在法律上沒有任何問題，但惠靈頓希望能進一步提前獲得通知，「尤其是在這樣繁忙的航線」。

彼得斯此次訪華是他訪問阿聯酋、沙特阿拉伯、蒙古和韓國行程的一部分。他在訪華期間將在北京與中國外交部長王毅等高級領導人舉行會談。

彼得斯上週在一份聲明中稱，他將與中國官員討論雙邊關係以及太平洋、區域和全球性問題，這些問題對兩國都有重要意義。

彼得斯說，與中國的關係是新西蘭最重要、最複雜的關係之一，涵蓋了重要的貿易、人文交流和文化聯繫，「我們希望與中國保持定期的高層政治對話」。

彼得斯還說，他對庫克群島與中國簽署全面戰略夥伴關係及其他協議的做法表示關切，認為中國此舉沒有充分徵詢新西蘭的意見。

新西蘭惠靈頓維多利亞大學新西蘭當代中國研究中心主任楊傑生（音譯：Jason Young）指出，雖然庫克群島協議和中國海軍在塔斯曼海的活動等敏感問題可能會被提及，但雙方也會討論進一步的高層訪問和貿易合作。

位於太平洋南部的庫克群島是一個約有2萬5000人口的國家，與新西蘭保持「自由聯合」關係，共享國家元首和公民權利。庫克群島雖實行獨立自治管理，但在安全、國防和外交政策上仍須與新西蘭磋商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

