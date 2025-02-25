特朗普迫烏克蘭簽礦產協議　美前財長：條件苛刻似《凡爾賽條約》

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）近期批評特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對烏克蘭提出的分享礦產協議，稱該協議似一戰後戰勝國迫使德國簽訂的《凡爾賽條約》（Treaty of Versailles）。



據彭博社（Bloomberg）2月25日報道，目前擔任哈佛大學經濟學教授的薩默斯在彭博電視的節目中說道：「特朗普政府似乎在提議一項類似凡爾賽的協議，不是強加給侵略者，而是強加給侵略的受害者。」一戰後簽署的《凡爾賽條約》對德國施加了嚴格的經濟和其他懲罰，也通常被視為導致二戰爆發的一個因素。

2024年9月27日，美國總統候選人、前總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在紐約市特朗普大廈會面。（Reuters）

特朗普政府多次向烏克蘭施壓，要求以礦產資源換取美方援助。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）此前曾拒絕華府提出的一份礦產協議方案，理由是對方要求烏克蘭交出50%的礦產資源，但沒有提供對烏克蘭的「安全保障」。目前，美國仍未公布烏克蘭礦產協議的詳細內容。