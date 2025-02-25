金正恩愛妻李雪主「神隱1年」　韓國官方猜測：全為了「她」

朝鮮最高領導人金正恩的妻子李雪主，已經神隱1年2個月，引發外界臆測。



對此，韓國國家情報院表示，沒有發現李雪主的地位或健康狀況出現任何變化。推測李雪主遲遲未現身，與愛女金主愛有關。

2018年6月20日，李雪主身穿紅色連衣裙陪同金正恩與習近平夫婦合影。（Reuters）

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《中央日報》報道，韓國統一部表示，李雪主最後一次出現在公眾場合，是2024年1月1日舉行的新年慶祝活動。她當時與女兒金主愛一起欣賞演出。韓國國家情報院推測，是朝鮮當局刻意不讓李雪主露面。某位朝鮮情報人士則透露，李雪主不是因為懷孕生子而神隱。

有消息指出，李雪主至少為金正恩生下一子一女，金主愛還有一個弟弟。專家表示，由於李雪主已生下兒子，加上金正恩對於自己的母親非正室一事感到強烈自卑，除非發生重大事件，李雪主的地位很難動搖。

朝鮮2023年11月21日發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。金正恩與女兒金主愛一起出席慶功宴。（KCNA via REUTERS）

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專家認為，李雪主長時間神隱可能是為了金主愛。慶南大學極東問題研究所教授林尹徹（音譯）表示，朝鮮實際讓金主愛擔任「第一夫人」的角色。若李雪主和女兒一起現身，不僅會因為相似的容貌而分散外界視線，還可能過於凸顯金主愛的稚氣。

金正恩希望在人民眼中，自己的領導能力能與前領導人金日成和金正日並駕齊驅，甚至更勝一籌。他把女兒金主愛當作一個有用的宣傳手段，讓人民對他留下慈愛父親的印象，也向以金主愛為代表的未來世代，傳遞承諾穩定與繁榮的訊息。

部分學者認為，由於金正恩脾氣火爆，受到他寵愛的金主愛適合從旁輔佐他，因此當局積極利用金主愛。韓國統一研究院研究委員吳京燮則分析，金正恩為了擺脫青年將軍形象，將「國父」形象深植在人民心中，戰略性地利用金主愛。有分析也指出，讓金主愛積極參加公開活動，有望促進人民對金正恩的忠誠度。

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