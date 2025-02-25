德國大選 | 極右AfD將東德染藍　社交媒體政治選舉影響愈發強大

默茨（Friedrich Merz）領導的聯盟黨（基民盟/基社盟）以28.6%的得票率贏得23日的德國聯邦議院選舉。此次的大選引發一些重要且有趣的故事，也揭示一個不斷變化乃至分裂的德國。



英國廣播公司（BBC）報道，極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持率在短短四年內翻倍達到20.8%，成為國會中第二大政治力量。同時，即將離任的總理朔爾茨（Olaf Scholz）所領導的社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）表現數十年來最差，僅獲得16.4%的選票。

圖為2025年2月23日，極右翼民粹政黨德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD）在票站民調公調公布後，慶祝得票大幅增加。（Reuters）

AfD在東德佔主導地位 並向西擴張

此次德國選舉結果的得票率分布圖，幾乎可以讓人回到冷戰時期。在東德，除了柏林和半個萊比錫（Leipzig）之外，其他地方都支持淺藍色的AfD；而在西德，絕大多數人都支持傳統保守的黑色聯盟黨。

AfD正在向西擴張，對舊主流政黨的政治忠誠已經不存在。由於其他政黨維持「防火牆」阻止AfD此次獲得大選執政，但黨魁魏德爾（Alice Weidel）在選舉後的演講中暗示，這種情況的改變只是時間問題。

德國民眾投票率創40年來最高

自1987年以來，德國大選投票率從未達到82.5%這麼高，四年前這一比例為76.6%。簡言之，在德國5,920萬名選民中，每五位選民中就有四位投票，反映出德國民眾對這次對國家來說至關重要的選舉的關注。

落選黨派領導人均宣布將離開政壇

總理朔爾茨領導的「紅綠燈三黨聯盟」於去年年底解體，在2月23日選舉後的24小時內，三黨的領導人都表示將離開政治前線。

紅綠燈三黨聯盟的領袖，德國總理社民黨的朔爾茨（中）、綠黨的哈貝克（右）和自民黨林德納（左）。（Getty Images）

第一個宣布決定的自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner）。林德納已領導該黨11年，但由於在此次選舉中自民黨失去了聯邦議會的所有席位，林德納後宣布辭去黨魁並從此退出政壇。儘管朔爾茨將繼續擔任總理直到下屆政府成立，但他不會參與聯合政府的談判，並將在交接後離開政壇前線。

綠黨前黨魁，德國現任副總理哈貝克（Robert Habeck）也將離開政壇前線，因為他所在的政黨在選舉中的支持率跌破12%。

TikTok世代將左翼黨從死亡線上拉回來

直到幾週前，左翼黨（The Left）似乎還注定要失敗，因為該黨的主要人物之一瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）離職並與其他八名議員一起成立了她自己的、更加民粹主義的政黨「瓦根克內希特聯盟」（BSW）。

瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）。（Getty）

身為BSW主席，瓦根克內希特的支持率一度飆升，但最終跌至略低於進入議會的5%門檻。但左翼黨的故事則截然不同，它透過一場激動人心的社媒運動後起死回生。

左翼黨聯合主席賴希尼克（Heidi Reichinnek）在一次演講中熱情洋溢地捍衛針對AfD的防火牆，隨後在網上走紅。她現在在TikTok上擁有58萬粉絲，貼文獲700萬次瀏覽量。左翼黨在此次選舉中獲得略低於9%的選票。

賴希尼克（Heidi Reichinnek）。（Getty）

年輕人走向左右翼 中年人則堅持傳統中間

據德國ARD電視台的調查，左翼黨的熱門影片幫助其贏得了四分之一的18至24歲選民的選票，而AfD以21%的支持率緊隨其後。

魏德爾是選舉期間社交媒體上最火爆的人，甚至比賴希尼克還要火熱，她在TikTok上吸引了超過93萬名粉絲。但35歲以上的人更多則是支持中間偏右，且立場為親歐洲的傳統保守大黨基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）。