新西蘭外長彼得斯訪中國晤劉建超　討論雙邊關係與全球挑戰

正在訪華的新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）周二（25日）與中共中央對外聯絡部部長劉建超會面。



彼得斯周二在X稱，自己今天在北京與劉建超會面，討論的重點是雙邊關係，兩人還分享了彼此對區域和全球挑戰的看法。

新西蘭駐華大使館周二（25日）在微博表示，新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）目前已抵達北京進行第六次對中國的正式訪問。

根據新西蘭駐華大使館，彼得斯1997年擔任副總理兼財政部長時首次訪華，隨後又於1998年、2007年、2014年和2018年再次訪華。

新西蘭駐華大使館同時發布彼得斯1997年與中國時任副總理朱鎔基的合影。彼得斯較早前在X亦發布這張相片，表示自己目前正前往北京，對中國進行第6次正式訪問。

中國外交部發言人上周四（20日）宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）本周二至下周四訪華。

新西蘭總理拉克森周一（24日）表示，惠靈頓將向北京提出中國在進行實彈演習時不充分提前通知的問題。

拉克森說，中國遵守國際法，在法律上沒有任何問題，但惠靈頓希望能進一步提前獲得通知，「尤其是在這樣繁忙的航線」。