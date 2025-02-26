美國財長貝森特：矢志重振私營經濟　不能讓中國輸出通縮

美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）周二（2月25日）批評美國經濟在前總統拜登（Joe Biden）管治下過度開支（prolific overspending）和過度監管下，造成慣性通脹（sticky inflation），還為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策辯護，強調可保護就業、增加收入，有利抗衡中國的「產能過剩」（excess production ），並誓言重振私營經濟，不能允許中國輸出通縮（deflation）。



貝森特早前同中國國務院副總理何立峰通話指關注中國經濟失衡，他今次在澳洲駐華盛頓大使館則強調中國需要更多消費，不能允許中國向西方主要經濟體輸出通縮，而美國經濟的內在脆弱程度比經濟指標所顯示的要大，目標要通過削減政府支出和監管，以重振私營部門的經濟增長。

2025年2月3日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓白宮發表講話。（Reuters）

2025年2月12日，烏克蘭基輔，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenkyy，不在圖中）舉行聯合新聞發布會時發表講話。（Reuters）

他認為政府的過度支出會抑制經濟的活力，令「經濟刺激限制在指定的特定受惠產業」，而富豪馬斯克（Elon Musk）所領導的政府效率部有助於緩解政府過度支出，強調這部門旨在提高政府效率，而非「取消政府部門」。