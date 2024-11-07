泰國動物園河馬仔Moo Deng神預言特朗普勝　獲封「世界第一神獸」

【美國總統大選2024】以可愛模樣走紅全球的泰國動物園小河馬「彈跳豬」，最近又登上媒體版面！



原來是牠事前預測特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏，沒想到結果超級神準，奇特事蹟還被寫進維基百科，網友直呼牠從可愛萌寵晉升為「世界第一神獸」。

泰國動物園小河馬「彈跳豬」神準預測特朗普勝選，獲封「世界第一神獸」，事蹟還被寫進維基百科。（Wikipedia截圖）

直奔向特朗普水果盤零猶豫 點圖放大看看「彈跳豬」的逗趣「預言」過程：

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據外媒綜合報道，「彈跳豬」（Moo Deng）4日在動物園飼育員的安排下，選擇要吃「賀錦麗水果盤」，還是「特朗普水果盤」，沒想到「彈跳豬」想都不想，直線衝刺選了特朗普。

如今美國大選開票結果進入尾聲，共和黨的特朗普已突破270張選舉人票門檻，篤定當選第47任美國總統。

「彈跳豬」的神準預測讓牠的人氣更上一層樓，因為大選前夕，包括著名的《經濟學人》及多家國際民調機構，都預測賀錦麗會當選。

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消息一出，全球網友瘋狂湧進動物園的社交平台留言，封「彈跳豬」真的是「泰版章魚哥」、「世界第一神獸」。

才4個月大的「彈跳豬」，是泰國芭堤雅綠山國家動物園的一隻母侏儒河馬，如今紅到有個人的維基百科檔案。

而在當初「彈跳豬」預測特朗普獲勝後，園方曾PO文開玩笑說，或許是特朗普那方的水果盤放了較多的「火龍果」，讓牠忍不住美食誘惑，毫不遲疑的選了它。

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