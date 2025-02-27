俄羅斯外長：俄美國官員今日在土耳其會面　商討使館運作

土耳其外交部指美國與俄羅斯官員代表團2月27日（周四）會在伊斯坦堡（Istanbul）舉行談判，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）26日表示，兩國官員會面時將商討兩國大使館運作的問題。



美國與俄羅斯兩國外長在18日於沙特阿拉伯達成會晤，外界關注兩國關係在俄烏戰爭持續3周年後迎來解凍。正在中東卡塔爾出訪的拉夫羅夫指，上屆美國政府的「非法行為」(illegal activities）導致俄大使館工作受阻，俄羅斯因此對美國駐俄大使館採取對等報復措施，他計劃俄官員會在今次會面時討論相關問題。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

外界還關注今次會面會否談及俄烏戰爭，路透社引述美國國務院發言人指，今次會晤重點討論雙邊外交使團問題，烏克蘭問題並不在會談議程中。

路透社同日引述拉夫羅夫報道，莫斯科不會考慮讓歐洲派遣維和部隊前往烏克蘭的「任何選項」（any options），這一想法只會讓衝突加劇，使緩和局勢變得更加困難。

2025年2月26日，卡塔爾多哈，圖為拉夫羅夫出訪卡塔爾會見該國政要。（Reuters）

報道指，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）早前都公開表示，若能達成停火協議，支持派遣維和部隊前往烏克蘭確保雙方尊重停戰協議。