美國制裁5家香港公司及1深圳企業　稱參與為伊朗採購無人機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）恢復對伊朗實施「極度施壓」，2月26日宣布對6家總部位於香港和中國內地的企業實施制裁，指參與為伊朗採購無人機。根據制裁，目標企業在美國的所有資產將被凍結，並禁止美國個人或企業與他們進行交易。



中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應稱，中國和伊朗的合作「合理、合法」，中方始終堅決反對美方實施的非法單邊制裁，將堅定維護中國企業和公民的合法權益。



圖為2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

美國財政部稱，這些企業代表已遭美國制裁的伊朗公司Pishtazan Kavosh Gostar Boshra，以及其子公司Narin Sepehr Mobin Isatis採購無人機零件，並指新列入名單的這些公司，是伊朗無人機和彈道導彈計劃的主要供應商。

被新列入名單的公司有5家登記地址在香港，分別為DDC Develop Industry Hong Kong Limited、鼎泰實業科技有限公司（Dingtai Industrial Technology Co Limited）、香港天樂國際有限公司（Hong Kong Tianle International Co Limited）、永宏安貿易有限公司（Yonghongan Trade Limited），以及Jp Oriental International Holdings Limited。餘下一家為登記在深圳的Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd。

美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示，伊朗繼續嘗試通過新的幌子公司，以及第三國供應商尋找採購途徑。 財政部將致力於阻止伊朗向其恐怖主義代理人，以及其他破壞穩定的實施者運送致命武器。