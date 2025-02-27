英國超級細菌感染攀升　政府面臨嚴峻挑戰

最新研究顯示，英國每年約有7600人死於超級細菌感染，另有約3萬5200人因超級細菌引發的併發症而死亡。報告也稱，儘管政府已採取措施應對這個問題，但進展仍然有限。

據法新社報道，超級細菌（Superbugs）是指對抗生素產生耐藥性的病原體或細菌，導致治療難度大幅增加。專家此前稱，如果抗生素失效，剖腹產、關節置換等外科手術將可能變得過於危險而無法實施。

根據英國國家審計署（NAO）發布的研究，自2018年以來，人類耐藥性感染數量增加了13%，這一趨勢背離了政府原本希望減少10%的目標。

報告指出，英國老舊的醫院基礎設施阻礙了國家醫療服務體系（NHS）控制抗菌藥物耐藥性（AMR）的努力。這些設施條件惡化，患者被不必要地暴露在感染風險中。

近年來，NHS的設施狀況嚴重惡化，一些醫院和其他醫療場所已經無法滿足現代醫學的要求……老舊的建築和設備更難維修和保持清潔，隔離感染患者的單人病房也不足。

在英國，絕大多數人依賴NHS提供的醫療服務，而如何為患者提供充足醫療資金始終是一個重要的政治議題。

NAO強調，儘管政府十多年來一直實施「跨部門的系統性」AMR應對策略，但近五年的實際成果依然有限。

2025年1月4日，康沃爾郡的國民保健處（NHS）宣布國民保健體系由於近日流感病例急症，急症室不勝負荷，已進入嚴重事態（critical incident）。

報告作者寫道：「英國仍遠未實現政府2019年提出的20年願景。」在2019年設立的五項國內目標中，只有一項得以實現——減少食用動物中的抗生素使用，但這一成果也比預期晚了一年。

NAO署長戴維斯（Gareth Davies）表示，抗菌藥物耐藥性構成了「重大公共衛生威脅」。「政府雖然採取了一些應對措施，但到目前為止成效有限。英國需要在面對這一長期風險時更具韌性。」

據醫學雜誌權威《柳葉刀》去年發布的研究報告，按目前趨勢發展，到2050年，超級細菌導致的直接死亡人數預計將上升至每年190萬人，另有820萬人死亡與其相關聯。

2021年，超級細菌在全球範圍內導致約110萬人直接死亡，並與470萬人死亡相關。世界衛生組織（WHO）已將抗菌藥物耐藥性列為全球衛生危機，併成立特別工作組研究替代治療方案。