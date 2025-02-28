普京：俄美擬重啟關係正常化　西方有人企圖破壞

俄羅斯與美國外交官員周四（2月27日）在土耳其伊斯坦堡舉行第二次會面，身在莫斯科的總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在出席俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，FSB）會議時表示，一些「西方精英」仍執意維持當今世界的不穩定狀態，企圖破壞業已開始的俄美對話。



土耳其安納杜魯新聞社引述普京報道：「我想指出，與美國新政府的初步接觸帶來一定程度的希望。我們共同致力於恢復兩國之間的關係，逐步解決全球秩序中大量積累的系統性和戰略性問題。」

2025年2月27日，俄羅斯首都莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在聯邦安全局 (Federal Security Service，FSB) 委員會會議上發表演說。（Reuters）

普京表示，俄羅斯和美國已準備好重新建立合作關係，但並不是所有人都樂見俄美恢復接觸，他強調應考慮到這一情況，並「利用所有可用的外交與情報來挫敗這種企圖。」

普京指，莫斯科已準備好就烏克蘭問題進行和平談判，並願意進行更廣泛的接觸，包括與歐洲，就考慮到包括俄羅斯在內的各方利益的共同安全體系進行討論。

2025年2月27日，俄羅斯莫斯科，圖為總統普京（Vladimir Putin）在聯邦安全局（Federal Security Service，FSB）會議上發表講話。（Reuters）

美國與俄羅斯的關係自俄烏戰爭開始後冰封，隨新一屆特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）上台以來，外界關注兩國關係逐漸解凍，美俄官員今次會晤料商討使館運作事務。