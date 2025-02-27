美俄聯手「凌遲」　但解決澤連斯基就能停止俄烏戰爭？

近期，俄烏戰爭似乎有了停火希望，卻不是烏克蘭樂見的走向。

2月24日戰爭三周年當天，聯合國大會先後表決兩項決議草案，原本與俄羅斯水火不容的美國，卻破天荒分別投下棄權與反對票。

首先是美國自己提出的草案，內容提到哀悼「俄烏衝突」期間的生命損失，重申聯合國的主要目的是維護國際和平與安全，和平解決爭端，並敦促迅速結束衝突，實現持久和平。草案原本已在大會上獲批，但歐洲國家認為內容應提及俄羅斯全面侵略烏克蘭，以及需要在符合聯合國憲章下達至長久和平，同時需要尊重烏克蘭領土完整。於是草案在修訂後再度表決，並以93票贊成、8票反對、73票棄權獲得通過，只是美國作為提案方卻不認同歐洲的修正，結果自己投下棄權票。

接著是由烏克蘭提出、獲歐洲支持，題為《推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平》的決議草案，內容涉及譴責俄羅斯的侵略行為，要求俄羅斯立即撤軍，並且重申對於烏克蘭主權和領土完整的支持。最後決議以93票贊成、18票反對、65票棄權獲得通過，中國投下棄權票，但美國、俄羅斯、以色列、朝鮮、白羅斯、匈牙利等都投反對票。

2024年9月27日，美國總統候選人、前總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在紐約市特朗普大廈會面。（Reuters）

顯然，美國作法反映了近期與歐洲的疏離，以及同俄羅斯立場的日漸靠近，而這兩次投票並不是孤例。

眾所周知，在強迫烏克蘭「土地換和平」同時，特朗普（Donald Trump）也施壓烏克蘭接受「礦產換美援」。澤連斯基（Volodymyr Zelensky）此前就曾曝光美方要求：烏克蘭交出50%的礦產資源，美國卻不提供對烏安全保障；美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）也為此批評特朗普：「提出一項類似凡爾賽的協議，不是強加給侵略者，而是強加給侵略的受害者。」

倒是普京（Vladimir Putin）對於協議反映積極，並在24日當天公開表示，俄羅斯願與美歐展開稀土金屬開發的合作，包括在「新地區」（目前由俄羅斯控制的烏克蘭領土）。目前最新消息傳出，美烏已就礦產協議草案達成共識，澤連斯基將於28日前往華府簽署協議。

雖說停火協議尚未底定，但從「領土換和平」到「礦產換美援」，烏克蘭的美俄共管機制正在成形，即便這對烏克蘭來說形同凌遲，大國政治卻向來不以小國意志為依歸，同樣風雨飄搖的還有澤連斯基的政治生命。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）「隔空交火」。特朗普2月19日在其社交平台撰文指澤連斯基是「一位沒有選舉的獨裁者」，並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都會不復存在。」（truthsocial@realDonaldTrump）

圍繞澤連斯基去留的攻防

表面看來，澤連斯基任期似乎與無關戰局發展，但從現實來看，這取決於各方談判進展。

在美俄接觸開始後，西方媒體便持續傳遞一個隱形議程－－烏克蘭舉行大選是推進和談的關鍵，相關敘事包括：特朗普和普京都認為烏克蘭現任總統連任的可能性很低、特朗普準備接受任何選舉結果、普京認為澤連斯基再次當選的可能性不大、各方正在討論在停火後舉行大選進而簽署和平協議。

從這些敘事看來，美俄似乎不只在開發礦產上存在合作空間，也在除掉澤連斯基上有志一同，停戰進程也因此浮現了初步的三階段雛形：停火—選舉—新政府簽署和平協議。

在特朗普主導下，這種作法也不是不能想像。一來，敗軍之將不足以言勇，澤連斯基與稀土金屬相比，價值幾何可以想見；二來，有鑑於澤連斯基與民主黨的拜登（Joe Biden）政府曾經密切合作，特朗普也不太可能對澤連斯基懷抱熱烈情感；三來，如果克里姆林宮未來就烏克蘭問題達成協議的條件之一，是澤連斯基必須離開總統之位，急於促成停火的特朗普當然可以接受，甚至可能認為這不算什麼代價。

有趣的是，就連烏克蘭媒體都回應了「停火—選舉—新政府簽署和平協議」的相關規劃，只不過是以反對立場點出問題，認為這一方案存在盲點：無法確保烏克蘭大選後成立的新政府會同意簽署和平協議，即使華盛頓和莫斯科已在大選前達成一致，如果新政府拒絕繼承前朝方案，俄烏之間將只有停火現實、而沒有和平條約。

圖為2025年2月7日，烏克蘭總統澤連斯基接受路透社訪問時，展示一幅關於當地戰略資源及目標的地圖。（Reuters）

當然，這一主張有些站不住腳，因為綜觀當前烏克蘭政壇，可能與澤連斯基競爭的有力對手，似乎都持「主和」立場，包括前烏克蘭武裝部隊總司令、烏克蘭駐英國大使瓦列里·扎盧日內（Valery Zaluzhny），以及基輔市長維塔利·克利奇科（Vitali Klitschko），因此大選後會出現強硬派政府的機率應該不高。

但烏克蘭媒體的反應，正好體現了澤連斯基當前的國內影響力。這位演員總統在戰爭開始後後一路擴權、清算政敵、取消大選，目前不只控制烏克蘭議會和政府、軍隊和權力機構，也把控了烏克蘭媒體的發言方向，可謂攀升從政以來的權力之巔。

因此無獨有偶，人民公僕黨議會黨團領導人大衛·阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）已經出面捍衛澤連斯基，稱選舉只會在戰時狀態取消後6個月舉行，「我要再次提醒你們，戰時狀態期間不可能舉行選舉」；而烏克蘭最高拉達國防委員會成員費奧多爾·韋尼斯拉夫斯基（Fyodor Venislavsky）也宣稱，對烏克蘭來說，停火不意味著解除戰時狀態，因為「這不意味著俄羅斯從暫時佔領的領土上撤軍和撤走各種武器裝備」，解除戰時狀態的時間取決於多種情況，包括俄羅斯撤軍、對烏克蘭提供安全保障和國際談判的結果。

顯然，美俄協調雖要強逼烏克蘭讓步，澤連斯基卻還以國內基礎負隅頑抗，希望保住自身政權。

圖為2024年6月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國視察協助培訓烏克蘭士兵的軍事訓練區，了解訓練烏克蘭士兵使用愛國者導彈系統的情況。（Reuters）

停火之路依舊漫長

而從美俄威逼的態勢來看，如果大選非舉行不可，擺在澤連斯基面前的共有三個選項。

第一，如西方媒體鼓吹的宣布辭職，為烏克蘭政府恢復2024年5月前的合法性邁出第一步。之後將由最高拉達議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）成為代理總統，協助處理停火事務，並交由最高拉達批准，再舉行大選。

第二，澤連斯基在談判期間繼續掌權，並由議長代替他簽署協議，然後通過最高拉達進行批准，宣佈並舉行大選。

第三，在不實現停火、戰爭繼續期間舉行總統選舉。這個方案在技術上和政治上相當複雜，但有助澤連斯基在一定程度上控制選舉結果，畢竟戰爭尚未結束，各種管制措施都有所謂「戰時合理性」。

整體來說，澤連斯基的最理想結果，當然是不論有無大選，自己都能繼續執政；只是從現實來看，烏克蘭當前政府的命運，恐怕更多取決於前線與國際局勢，而在前線持續敗退的情況下，引入抗衡美俄的力量，或許就成了拯救澤連斯基的浮木。

圖為2025年2月24日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）主持「支持烏克蘭國際會議」的記者會，歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及多國領導人出席。（Reuters）

例如中國。從澤連斯基近期發言來看，這位戰時總統似乎想以自然資源、基礎設施吸引中國入場，協助勸說普京、抗衡美國。人民公僕黨成員馬克沁·布占斯基（Maksym Buzhanskyi）甚至表示，「烏克蘭應該向中國提議簽訂一份有安全保障的礦產協議，然後將中國的條件與美國人提出的條件進行比較」。當然，這更大程度取決於北京的戰略需求，只是從澤連斯基已經計畫赴美簽署礦產協議的新發展來看，前述提議似乎已經沒有實現希望。

另外就是歐洲，尤其是爭取歐洲派出武裝部隊赴烏維和。慕尼黑安全會議後、美俄於沙特會談前夕，法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥、英國、歐盟委員會主席和歐洲理事會主席以及北約秘書長就在巴黎召開一次緊急會議。但根據媒體報道，各國未能就歐洲安全達成共識，也未能為烏克蘭戰後保障提出計畫，而是在相互爭吵後，重申了幫助烏克蘭和增加國防開支的陳腔濫調。

有英媒更是揭露，歐洲在出兵烏克蘭問題上存在嚴重分歧。德國、意大利、波蘭和西班牙表示不願向烏克蘭派遣維和部隊；英國提議向烏克蘭派遣一支歐洲部隊，法國則提議在未來接觸線後方部署類似的歐洲軍隊。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）事後緩頰，因為戰爭仍在繼續，關於部署部隊的討論「非常不恰當」。無論如何，澤連斯基想通過歐洲制衡美國，似乎火候未到。

2025年2月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）後，在其社交媒體帳戶撰文談到兩人的談話內容。（truthsocial@@realDonaldTrump）

不過即便美俄成功解決澤連斯基，烏克蘭舉行大選本身，其實也不過是俄烏停火談判的一環。當前停火談判共有三個關鍵矛盾點：第一，被俄羅斯佔領的烏克蘭領土歸屬安排；第二，烏克蘭未來與北約、歐美各國的雙邊互動如何規範，尤其是軍事互動；第三，烏克蘭未來軍事力量還能留存多少。

而在俄羅斯描述的理想情境中，三個矛盾點都有各自解方：佔領地方面，烏克蘭不僅要承認俄羅斯對其約19%領土的佔領，更要放棄俄方宣稱屬於自己、卻並未完全控制的領土；北約方面，烏克蘭宣誓永不加入北約、成為中立國家，北約放棄擴張；烏克蘭軍力方面，不只需要裁軍，還要限制軍備的打擊能力與射程。

平心而論，這些理想解方都有不小的現實難度，或許更多是莫斯科用來虛張聲勢、討價還價的籌碼，但這也揭示解決烏克蘭危機之不易；與這些矛盾相比，推動烏克蘭大選、解決澤連斯基，或許更多是雙方嘗試協作的某種預演或練習，也是難度較低的小支線，卻不意味成功了就多出通往停火、甚至和平協議的新捷徑。

當然，澤連斯基既已決定赴美簽署礦產協議，或許能藉著對美示好，再為自己爭取一些豁免期，直到被逼入不得不舉行大選的境地。而相較澤連斯基已成俎上之肉，在美俄協調結果出爐前，俄烏停火乃至和平，都還是遙不可及的幻夢。