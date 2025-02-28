名導占士金馬倫狠批特朗普　長居新西蘭「不用在報紙頭版看到他」

《鐵達尼號》、《阿凡達》名導演占士金馬倫（James Cameron）2月接受新西蘭傳媒訪問時，狠批美國特朗普（Donald Trump）重新執政可怕（horrifying）、是對一切美好事物的背離，他又指自己長居新西蘭的好處是「不用每天在報紙頭版看到他」。



占士金馬倫生於加拿大，少年時期隨家人移居美國加州，之後在荷里活發展，成為知名大導演。他在近10多年長居新西蘭惠靈頓（Wellington），即將成為新西蘭公民，但由於工作關係，每年仍會不時前往美國。

他最新接受新西蘭傳媒Stuff訪問時，指特朗普的回歸讓他更渴望逃回惠靈頓。

圖為荷里活大導演占士金馬倫（Universal Images Group via Getty Images）

他指「我看到一切正派事物都變得不再美好。若果美國不堅持歷史上所堅持的東西，那麼她什麼都代表不了。這已成為空洞想法，我認為他們正為一己利益，盡快將其掏空。」

占士金馬倫指，他在新西蘭並未感到更安全，因為到處都會受到特朗普政府影響，「我們全球都面臨同樣情況」，但好處是不用每天在報紙頭版看到特朗普，「這令人作嘔…… 新西蘭報紙的好處是，他們至少會放到第3版。我只是不想再在報紙頭版看到那傢伙的臉。」