訪鐵達尼號泰坦號潛艇5人全死 占士金馬倫：與Titanic悲劇非常似
撰文：聯合新聞網
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旅遊觀光潛水器泰坦號（Titan）18日出海參觀鐵達尼號殘骸後失蹤，美國海岸防衛隊在當地時間22日表示，發現可疑殘骸，經檢驗後屬於泰坦號，內部5名乘客全數喪命。
1997年電影《鐵達尼號》（Titanic）導演占士金馬倫（James Cameron／卡麥隆）聽到消息表示震驚，稱泰坦號失事和鐵達尼號事件有相似之處。
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CNN報道，曾33次潛入鐵達尼號殘骸的占士金馬倫向美國廣播公司表示，對泰坦號和鐵達尼號災難的相似之處感到震驚，鐵達尼號船長多次被警告注意船前面有冰，但他卻在無月的夜晚全速駛入冰原，結果導致多人喪命。
他表示，這是一場非常相似的悲劇，世界各地都在同一地點進行潛水，但警告卻無人理睬，這真是令人震驚，而且超現實。
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