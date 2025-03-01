英發展事務國務大臣辭職　不滿施紀賢削對外援助以增國防開支決定

英國國際發展部長杜迪詩（Anneliese Dodds）周五（2月28日）辭職，原因是首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）決定削減對外援助預算，以增加國防支出。



施紀賢在周二（25日）宣布，將在2027年前把國防開支提高到相當於國內生產總值（GDP）的2.5%。這是在他出訪華盛頓前夕，向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）釋放的信息，表明英國有能力加強歐洲安全。

英國將通過削減對外援助預算，從GDP的0.5%降至0.3%，來增加國防開支。

據報道，人道組織和慈善機構對施紀賢的決定感到「震驚」和「憤慨」，並警告這將損害英國的影響力，對他們所援助的人造成災難性的影響。

多茲周五在社交媒體平台X上公開辭職信。她說，削減國際發展開支的幅度意味着英國不可能維持現有的國際援助項目，包括在加沙、蘇丹和烏克蘭的計劃。

她在寫給施紀賢的辭職信中寫道：「最終，這些削減將導致亟需援助的人失去食物和醫療——嚴重損害英國的聲譽。」

她說：「我知道您（施紀賢）已經明確表示，您在意識形態上並不反對國際發展。但現實是，這一決定已經被解讀為在效仿特朗普總統削減美國際開發署（USAID）的舉措。」

2025年2月25日，英國倫敦，圖為杜迪詩（Anneliese Dodds）抵達唐寧街10號首相官邸準備參加內閣會議。（Getty）

負責監督國際發展的英國外交部尚未就杜迪詩辭職表態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

