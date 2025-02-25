教宗留醫｜梵蒂岡指病情危殆但「略有好轉」　腎問題毋須憂慮

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至24日仍然留院。 梵蒂岡24日表示，患有雙側肺炎的方濟各仍然危殆，但病情已「略有好轉」。教宗仍在接受氧氣治療，但流量和氧氣含量略有下降，且前一天披露的「輕度腎功能衰竭」問題並不令人憂慮。路透社引述梵蒂岡官員稱，教宗飲食正常，能夠起身在病房內走動。



圖為2025年2月12日，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡出席每週公開接見。（Reuters）

呼吸道症狀未加重 聖彼得廣場辦祈禱儀式

梵蒂岡於24日的聲明說，教宗在當日下午恢復了工作，並在傍晚繼續致電加沙教區。教宗的呼吸道症狀沒有加劇，並且一些實驗室測試「有所改善」。梵蒂岡並計劃當晚在聖彼得廣場為方濟各舉辦祈禱儀式，將由梵蒂岡國務卿帕羅林樞機（Pietro Parolin）主持。

《華盛頓郵報》23日引述梵蒂岡高級官員消息，教宗的血小板減少情況已經穩定，已不需要輸血。報道指出，醫生預期方濟各需再住院至少一星期，但梵蒂岡官員私下表示至少要住院到3月初。

圖為2024年2月24日，梵蒂岡當晚將在聖彼得廣場（St. Peter's Square）為教宗方濟各（Pope Francis）舉辦祈禱儀式。（Reuters）

消息指紅衣主教接獲資訊不多

路透社報道，教宗的病情引發樞機主教們猜測， 消息指紅衣主教們收到的有關的資訊並不比公眾多。其中，紐約主教Timothy Dolan在前一天的的彌撒佈道中稱，教宗「可能瀕臨死亡」。

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染、「臨床情況複雜」。 其健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至20日仍然留院，梵蒂岡此前指他確診雙側肺炎、呼吸道感染出現多重微生物感染。梵蒂岡最新表示，方濟各臨床狀況略有好轉，沒有發燒，血流動力學參數持續穩定。路透社引述梵蒂岡官員稱，方濟各仍毋需使用呼吸機，已可以在病房裡走動，接聽電話，並繼續處理一些文書工作。



兩位資深主教對教宗能夠康復抱希望。樞機主教奧梅拉（Juan Jose Omella）稱：「我認為這裡還有希望，感謝上帝，他會挺過去的。」意大利大主教Giuseppe Satriano 形容教宗是位鬥士，「他將贏得這場戰鬥。」



2025年2月1日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳主持接見活動，進場期間使用拐杖。（Getty）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）前一天曾探望方濟各，稱對方反應靈敏及保持幽默。意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）於20日報道，教宗曾與梅洛尼開玩笑，說有些人打賭他會死。

確診雙側肺炎 呼吸道感染曾「情況複雜」

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道感染「情況依然複雜」，需要以皮質類固醇（corticosteroid）和抗生素治療，使得「治療更具挑戰性」，但強調他仍精神抖擻。 教宗日程表上的所有公共行程，將至少取消至週日（23日）。根據規劃，教宗原定於週末主持幾場慶祝2025禧年活動。

圖為2025年2月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會。（Reuters）

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。