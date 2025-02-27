教宗留醫｜梵蒂岡：病情進一步略有好轉　腎臟問題已解決

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至26日仍然留院。梵蒂岡26日表示，確診雙側肺炎的方濟各臨床狀況「進一步略有好轉」，他仍繼續接受氧氣治療，但呼吸問題沒有加重，前一天進行胸部CT掃描顯示「肺炎發展正常」。針對日前指教宗「輕度腎功能衰竭」，梵蒂岡指問題已獲得「解決」。



2024年9月3日，印尼雅加達，教宗方濟各抵達印尼，開啟訪問亞太4國行程。（Reuters）

教宗至今已在醫院度過13晚，為他近12年的教宗任期內，住院時間最長一次。梵蒂岡於26日的聲明中，未交代教宗是否仍處於危急狀態。路透社引述梵蒂岡官員稱，方濟各於26日保持清醒，能夠正常飲食並在病房裡走動。

前一個晚上，梵蒂岡聖彼得廣場連續第二晚舉行祈禱活動，數百名信徒參加為方濟各祈禱，該活動將於本星期持續進行。

圖為2025年2月26日，教宗方濟各（Pope Francis）繼續留醫意大利羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital），民眾在醫院外祈願方濟各康復。（Reuters）

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染、「臨床情況複雜」。 其健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至20日仍然留院，梵蒂岡此前指他確診雙側肺炎、呼吸道感染出現多重微生物感染。梵蒂岡最新表示，方濟各臨床狀況略有好轉，沒有發燒，血流動力學參數持續穩定。路透社引述梵蒂岡官員稱，方濟各仍毋需使用呼吸機，已可以在病房裡走動，接聽電話，並繼續處理一些文書工作。



兩位資深主教對教宗能夠康復抱希望。樞機主教奧梅拉（Juan Jose Omella）稱：「我認為這裡還有希望，感謝上帝，他會挺過去的。」意大利大主教Giuseppe Satriano 形容教宗是位鬥士，「他將贏得這場戰鬥。」



2025年2月1日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳主持接見活動，進場期間使用拐杖。（Getty）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）前一天曾探望方濟各，稱對方反應靈敏及保持幽默。意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）於20日報道，教宗曾與梅洛尼開玩笑，說有些人打賭他會死。

確診雙側肺炎 呼吸道感染曾「情況複雜」

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道感染「情況依然複雜」，需要以皮質類固醇（corticosteroid）和抗生素治療，使得「治療更具挑戰性」，但強調他仍精神抖擻。 教宗日程表上的所有公共行程，將至少取消至週日（23日）。根據規劃，教宗原定於週末主持幾場慶祝2025禧年活動。

圖為2025年2月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會。（Reuters）

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。