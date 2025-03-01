美國財長：澤連斯基在白宮言論為史上最大外交烏龍之一

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）把烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對白宮的訪問描述為「不可接受的」。貝森特周五（2月28日）接受彭博電視（Bloomberg Television）採訪時說：「與一個不想達成和平協議的領導人達成經濟協議是非常困難的。」



貝森特發表此番言論的不久前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與澤連斯基的會談演變為激烈爭吵。

本次齟齬的主要話題是澤連斯基對美國的援助是否足夠心懷感激。澤連斯基一直在尋求美國提供更多安全保障以換取簽署這項協議。這份協議沒有提供明確的安全保障，而是側重於美國和烏克蘭之間的經濟夥伴關係。澤連斯基認為，擬議中的自然資源協議不足以阻止俄羅斯的進一步侵略。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

澤連斯基說，「普京永遠不會停止，他會愈走愈遠，普京憎恨烏克蘭人，想要摧毀這個國家」。對於礦產協議，澤連斯基說：「我們可以同意，但還不夠。」貝森特將澤連斯基的言論稱為「歷史上最大的外交烏龍」之一。

貝森特說：「我很震驚澤連斯基總統走進橢圓形辦公室，這樣對總統和副總統說話，更重要的是他對美國人民缺乏尊重。」這名財政部長接着指出，擬議中的礦產協議本會是一筆「絕妙的交易」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

