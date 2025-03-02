美媒：特朗普政府大批裁撤聯邦僱員　中國與俄羅斯趁勢搶招

據報道，俄羅斯和中國等國最近指示情報機構，加緊招募從事國家安全工作的美國聯邦僱員，尤其是那些已被解僱或認為自己可能很快被裁的員工。



美媒周五（2月28日）引述四名消息人士報道，美國的對手急於利用特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府大規模裁退聯邦機構員工的契機，進行挖角。

2025年2月26日，馬斯克（Elon Musk）以政府效率部（DOGE）成員身份出席內閣會議，並坐在角落裏，圖為他起身發言。（Reuters）

其中，俄羅斯和中國的重點拉攏對象是最近被解僱、持有安全許可的美國聯邦僱員，以及那些可能被裁退的試用期員工，因為這些人可能掌握美國關鍵基礎設施和重要政府機構的信息。

消息人士說，至少已有兩國政府設立招聘網站，並開始在職場社交平台LinkedIn積極招攬那些標明「在找工作」的美國聯邦僱員。除了LinkedIn，一些國家也指示情報機構到TikTok、小紅書、Reddit等社交平台尋找潛在招募對象。

根據美媒看到的美國海軍刑事調查局報告，美國情報界「高度相信」敵對國家正試圖招募美國聯邦員工。

在特朗普首個總統任期擔任國家安全委員會反情報主任的Holden Triplett指出：「根據以往的記錄，感覺被僱主不公平對待的員工更有可能泄露敏感信息。」他認為，特朗普揮舞裁員大刀，可能無意間為外國情報機構創造「絕佳的招募環境」。

美國中央情報局（CIA）和國防部正考慮大裁員，五角大樓上周在一份備忘錄中透露，短期內可能會解僱超過5000名試用期員工，這些人大多在職不到一年。中情局已經以各種工作相關問題辭退20多人，當中不少人不滿被解僱，準備與中情局對簿公堂。

圖為2022年9月24日，美國中情局大樓內。（Reuters）

將外國政府人員收為己用，在國際上並不罕見。美國一名前情報官員指出，中情局一直都在敵對國家積極招募心存不滿的政府僱員，中情局就曾發布一系列公開招募視頻，旨在說服俄羅斯公務員替美國從事間諜活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

