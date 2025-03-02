馬斯克DOGE稱精簡勞動力　解僱建立免費報稅網站團隊

美國總務署（GSA）發言人周六（3月1日）表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已經解僱一批精通技術的公務員，他們曾幫助建立美國國稅局（IRS）的免費報稅服務，並改造政府各部門網站。GSA指，此舉是為了進行「政府效率部（DOGE）精簡勞動化倡議」。



GSA的技術轉型服務總監Thomas Shedd通知數碼服務團隊18F的員工，指對方已被列入已被確定為「非關鍵」（non-critical）員工，因此終止對方的工作；大約90名員工被即時禁止使用相關設備。

2025年2月26日，馬斯克（Elon Musk）以政府效率部（DOGE）成員身份出席內閣會議，並坐在角落裏。圖為他起身發言。（Reuters）

當局亦稱，此舉是為了支持一連串行政命令，包括2月11日發布的「執行DOGE精簡勞動力倡議」。

據路透社報道，領導DOGE的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）早前在社交平台X上回應了一個將18F稱為「極左政府範圍內的電腦辦公室」的帖子，稱該團隊已被「刪除」。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

《華盛頓郵報》周六報道稱，馬斯克團隊的官員表示有興趣利用個人納稅記錄來檢查聯邦福利支付是否存在欺詐行為。

18F團隊於2014年在前總統奧巴馬（Barak Obama）的領導下首次成立，設在GSA內，致力於幫助聯邦機構改善其數碼服務。