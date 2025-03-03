歐洲領袖就俄烏戰事達4點共識　施紀賢：美國非不可靠盟友

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於3月2日在倫敦主持召開歐洲領導人峰會，討論歐洲安全及烏克蘭戰事。會議召開約兩小時， 北約、歐盟及歐洲多國領袖出席。施紀賢指會上達成4點共識，包括英、法及其他多國將制定烏克蘭和平方案，與美國討論及共同推進。另外，他宣布英國將向烏克蘭提供值16億英鎊的新軍援協議，包括出口5,000 枚防空導彈。



針對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）於2月28日到訪華府時與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）爆罵戰，施紀賢重申不認為澤連斯基當日有做錯的地方，但指不認同美國是不可靠盟友的說法。



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和談需獲烏參與 組「自願聯盟」制定計劃

施紀賢公布，會上達成4點共識：一，歐洲各國將繼續向俄羅斯提供軍事援助，並繼續增加對俄羅斯的經濟壓力；二，與會者一致認為，任何和平方案都必須確保烏克蘭的主權和安全，和談必須獲烏克蘭參與；三，如果達成和平協議，歐界將繼續增強烏克蘭自身的防禦能力，以阻止未來的任何入侵。

至於第四點，是歐洲將進一步發展願意捍衛烏克蘭和平的「自願聯盟」。施紀賢表示，並非每個國家都覺得有能力做出貢獻，但這並不代表可以袖手旁觀。相反，那些有意願的國家，現在會真正為結束烏克蘭的戰事加緊規劃，並與美國討論及共同推進計劃。他又稱，英國準備與其他國家一起，以地面部隊和軍機來支持這項計劃。

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歐洲多國同意增加國防開支

另外，峰會開始時，施紀賢敦促各國領導人加強歐洲安全保障。北約秘書長呂特（Mark Rutte）會後表示，部份與會領袖在私下提出新的國防開支計劃，認為是非常好的消息。但他拒絕透露細節，強調將由各國領導人自行制定。 波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）同日證實，多國將提高國防預算。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）透露，她將於下星期提出一項「重新武裝歐洲」的計劃，加強歐盟的安全。