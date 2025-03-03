澤連斯基：相信能挽救與特朗普關係　不認為美國會停止援烏

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）3月2日在英國出席歐洲領導人峰會後表示，相信2月28日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤後，他可透過閉門方式挽救與特朗普的關係，又稱不認為美國會停止對烏克蘭的援助，因為作為「文明世界的領導人」，不會想幫助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），但他亦做好準備應對出現各種可能挑戰。



2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

仍準備與美簽署礦產協議 稱在歐洲感到強大支持

澤連斯基表示，認為與特朗普的關係能夠維持，但認為有關挽救關係的討論不宜完全公開。他仍然準備與美國簽署擬議的礦產協議，相信美國也會做好準備。

對於在剛結束的歐洲領導人峰會，澤連斯基稱，烏克蘭在歐洲感受到強大支持，並對歐洲的高度團結感到滿意。他又稱，烏克蘭與歐洲正共同努力，尋找與美國合作的基礎，以實現烏克蘭的真正和平與有保障的安全。

+ 7

俄副議長：基輔的未來只能寄望俄美關係改善

俄羅斯聯邦委員會（上院）副議長科薩切夫（Konstantin Kosachev）則稱，峰會未制定出解決烏克蘭戰爭的計劃，又指基輔未來的唯一指望，是莫斯科和華盛頓之間關係的改善。

聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）嘲諷，歐洲峰會是「向基輔納粹無名小卒宣誓效忠的集會」和「可恥的景象」。