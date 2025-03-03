日本政府計劃釋出儲備米 米價仍居高不下
撰文：莊勁菲
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日本米價上漲，農林水產省2月14日宣布將釋出最多21萬噸政府儲備米，以壓低米價。但米價仍接近每5公斤4000日圓（約206.7港元），未能恢復正常。
日本共同社報道，這些儲備米將在經過招標後，於3月中旬移交給批發商，預計將於3月底至4月初上架。但一間大型大米批發商的高層表示，並沒有出現預期的米價下降。
報道引述大米市場研究公司Beikoku Databank數據顯示，截至2月26日，日本新潟縣越光糙米的批發價為每60公斤48,300至48,500日圓（約2,496至2,506.6港元），與一個月前相比變化不大。
根據上月公布的消費者物價數據，2024年米價較上年激增27.7%，為1975年以來最大漲幅。
日本政府目前擁有91萬噸儲備米，打算在第一階段投放15萬噸大米，計劃投放量相當於儲備量的20%以上。如有需要，還可以額外投放6萬噸。
《周刊文春》此前報道，儘管自去年夏天以來米價持續上漲，但政府直到今年2月才決定投放儲備米。有前政府官員透露，有關部門擔心米價下跌可能導致農業協同組合反抗。
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