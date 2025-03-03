奧斯卡2025｜《阿諾拉》Mikey Madison奪影后　續為性工作者發聲

第97屆奧斯卡頒獎典禮周日（3月2日）在美國洛杉磯舉行，女星米姬麥迪遜（Mikey Madison）憑藉電影《阿諾拉》（Anora）榮獲影后。她在發表獲獎感言時表示，將繼續支持性工作者群體並成為其盟友。



25歲的米姬麥迪遜在《阿諾拉》中飾演一名脫衣舞女阿諾拉，影片講述她嫁給一位俄羅斯寡頭的兒子後，人生陷入一片混亂的故事。

2025年3月2日，美國加州洛杉磯荷里活第97屆奧斯卡頒獎典禮上，米姬麥迪遜（Mikey Madison）獲得最佳女主角獎後發表演說。（Reuters）

米姬領完獎後說：「這太夢幻了！我在洛杉磯長大，但感覺荷里活是如此的遙遠，所以今天能站在這個房間裏，真是難以置信。」

她補充道，自己要表揚和致敬性工作者群體：「我會繼續支持這個群體並成為其盟友。所有非凡的人，以及我有幸認識的來自這個社群的女性，都是這次令人難以置信的經驗的亮點之一。」

《阿諾拉》（Anora）電影海報。（IMDb）

《阿諾拉》劇組在本屆奧斯卡斬獲5項大獎，除最佳女主角外，亦獲得最佳電影獎、最佳原創劇本和最佳剪接獎，導演辛貝克（Sean Baker）亦獲最佳導演獎。