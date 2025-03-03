奧斯卡2025｜MorganFreeman向真赫曼致意：我們將銘記你的作品

第97屆奧斯卡頒獎典禮3月2日晚上在美國洛杉磯舉行，在悼念離世電影人的環節，著名影星摩根費曼（Morgan Freeman）向上周離世的殿堂級演員和摯友真赫曼（Gene Hackman）致敬。摩根費曼指真赫曼不但贏得兩座奧斯卡獎項，他還獲得全球各地大量電影愛好者的喜愛，期望這位好友可以安息。



第97屆奧斯卡頒獎典禮悼念離世電影人環節：

據英國廣播公司（BBC）報道，在播放悼念環節影片之前，摩根費曼上台致詞，向好友真赫曼致敬。真赫曼上周與妻子在其寓所離世，警方正在調查死因。

摩根費曼表示：「這個星期，我們的社區失去了一位巨人，而我就失去了一位摯友。」他指自己曾與真赫曼合作過兩部電影，其中包括懸疑對戰（Under Suspicion）和《豪情蓋天》(Unforgiven)，真赫曼憑藉後者斬獲個人演習生涯第二座奧斯卡，獲得最佳男配角獎。

2025年3月2日，美國加州洛杉磯，影星摩根費曼（Morgan Freeman）出席第97屆奧斯卡頒獎典禮時上台談到已故好友及演員真赫曼（Gene Hackman）。

摩根費曼又指：「就像所有和他同台演出的人一樣，我知道他是一位慷慨的表演者，他的天賦昇華了每個人的演出。」

2月26日（上周三），95歲的真赫曼和他65歲的妻子Betsy Arakawa被發現倒斃在其新墨西哥州的家中。

摩根費曼談到：「真赫曼總會說，我不考慮個人演藝生涯的遺產。我只是希望人們記住我是一位嘗試演好作品的人。」

摩根費曼最後表示：「真赫曼，我們會銘記你的優秀作品，以及更多。我的摯友，請你安息吧。」