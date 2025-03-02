狄美摩亞封后在望？數據指奧斯卡帝后獲獎年齡趨升　女演員更明顯

奧斯卡頒獎典禮（Oscars 2025）美國時間3月2日晚上（香港時間3月3日早上）舉行，在廣受關注的影帝、影后獎項上，《粗獷派建築師》（The Brutalist）男星艾哲倫保迪（Adrian Brody）與《完美物質》（The Substance）女星狄美摩亞（Demi Moore）分別成為賭盤上的最熱門候選人。數據顯示在近數十年的奧斯卡頒獎禮中，影帝、影后的年齡（獲獎時年齡）有上升趨勢，漸變成「愈老愈馨香」，升幅以女演員尤其明顯。



2025年1月5日，狄美摩亞憑《完美物質》在金球獎拿下喜劇或音樂劇類最佳女主角（Reuters）

從影數十年的62歲資深女星狄美摩亞憑《完美物質》（The Substance）在今年電影頒獎季出盡風頭，她在金球獎（Golden Globes）、美國演員工會（SAG）頒獎禮上講述自己走出低潮的致謝演說均獲好評，讓公眾好奇她能否在奧斯卡再上演漂亮的「翻身」一仗。

在奧斯卡前的4大風向標中，狄美摩亞拿下3個，即金球獎喜劇類影后、影評人之選頒獎禮（Critics' Choice Awards）影后及美國演員工會獎（SAG）影后，獲外界看好一線。至於她的最大對手、在賭盤上排行第二者，則是憑《阿諾拉》（Anora）奪下英國BAFTA影后、年僅25歲的Mikey Madison。

憑《阿諾拉》入圍的女星Mikey Madison，與《完美物質》的狄美摩亞（Demi Moore）一同競逐奧斯卡影后，圖為Mikey Madison（Reuters）

在近代奧斯卡頒獎禮中，外媒近年愈見留意到影帝影后的「老化」趨勢，博彩資訊網站The Sports Geek於2024年10月作出一項統計，就發現近數十年的影帝影后獲獎時年齡趨向上升。

數據顯示整體來說，影帝的獲獎時年齡平均較影后高，但近年影后得獎人年齡的上升趨勢，也尤其明顯。

艾哲倫保迪（Adrian Brody）2000年代初憑《鋼琴戰曲》贏得奧斯卡影帝，當時僅29歲，為歷來最年輕奧斯卡影帝得主，現今51歲的他也憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）在2025年競逐奧斯卡最佳男主角獎項，圖為他2025年1月出席金球獎頒獎禮（IG@adrienbrody）

近代奧斯卡最佳男主角獲獎時年齡：

1990年代（第63至72屆）：平均44.6歲

2000年代（第73至82屆）：平均43.3歲

2010年代（第83至92屆）：平均44.4歲

2020年代（第93至96屆）：平均59.25歲

2023年3月，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪得奧斯卡影后，獲獎時為60歲（Reuters）

近代奧斯卡最佳女主角獲獎時年齡：

1990年代（第63至72屆）：平均35.8歲

2000年代（第73至82屆）：平均36.1歲

2010年代（第83至92屆）：平均41.5歲

2020年代（第93至96屆）：平均50.75歲

天空新聞（Sky News）分析指，在荷里活內，女演員的「保質期」比男演員短不算什麼秘密，但女演員長期以來一直在呼籲為年長女性提供更多角色，製作更多針對女性的電影，也讓她們不僅僅扮演愛情角色。