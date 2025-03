狄美摩亞封后在望？數據指奧斯卡帝后獲獎年齡趨升　女演員更明顯

奧斯卡頒獎典禮(Oscars 2025)美國時間3月2日晚上(香港時間3月3日早上)舉行,在廣受關注的影帝、影后獎項上,《粗獷派建築師》(The Brutalist)男星艾哲倫保迪(Adrian Brody)與《完美物質》(The Substance)女星狄美摩亞(Demi Moore)分別成為賭盤上的最熱門候選人。數據顯示在近數十年的奧斯卡頒獎禮中,影帝、影后的年齡(獲獎時年齡)有上升趨勢,漸變成「愈老愈馨香」,升幅以女演員尤其明顯。



從影數十年的62歲資深女星狄美摩亞憑《完美物質》(The Substance)在今年電影頒獎季出盡風頭,她在金球獎(Golden Globes)、美國演員工會(SAG)頒獎禮上講述自己走出低潮的致謝演說均獲好評,讓公眾好奇她能否在奧斯卡再上演漂亮的「翻身」一仗。

在奧斯卡前的4大風向標中,狄美摩亞拿下3個,即金球獎喜劇類影后、影評人之選頒獎禮(Critics' Choice Awards)影后及美國演員工會獎(SAG)影后,獲外界看好一線。至於她的最大對手、在賭盤上排行第二者,則是憑《阿諾拉》(Anora)奪下英國BAFTA影后、年僅25歲的Mikey Madison。

在近代奧斯卡頒獎禮中,外媒近年愈見留意到影帝影后的「老化」趨勢,博彩資訊網站The Sports Geek於2024年10月作出一項統計,就發現近數十年的影帝影后獲獎時年齡趨向上升。

數據顯示整體來說,影帝的獲獎時年齡平均較影后高,但近年影后得獎人年齡的上升趨勢,也尤其明顯。

近代奧斯卡最佳男主角獲獎時年齡:

1990年代(第63至72屆):平均44.6歲

2000年代(第73至82屆):平均43.3歲

2010年代(第83至92屆):平均44.4歲

2020年代(第93至96屆):平均59.25歲

2023年3月,楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪得奧斯卡影后,獲獎時為60歲(Reuters)