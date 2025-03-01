KK園區遭打擊轉移陣地　緬甸妙瓦底發現2新詐騙據點：新泰昌園區

泰國、緬甸以及中國近日積極聯手打擊泰緬邊境的詐騙園區，多個詐騙集團被勦破，陸續釋放上千名來自各國的受害者。然而泰國軍方卻指出，這些詐團已開始尋找新據點，並興建新的詐騙園區，目前光是妙瓦底就已經發現至少2座新的詐騙據點。



根據《朝日電視台》報道，緬甸妙瓦底地區重要武裝力量克倫邊防軍（BGF）積極配合泰緬加入掃蕩行動，破獲泰緬邊境的詐騙園區，同時移交上千名相關人士。然而如今卻傳出，犯罪集團已開始尋找新據點。

泰緬邊境的詐騙園區，多個詐騙集團被勦破。（路透社）

泰軍指出，這些詐騙集團疑似開始轉移陣地，並在其他地區興建新的詐騙基地。泰方目前已經在緬甸東部的妙瓦底（Myawaddy），發現至少2個新的詐騙園區，其中一處仍在建設中。

相關文章：老闆「慰勞」請30多名員工泰國旅遊 落機即賣豬仔到緬甸詐騙園（點擊連結看全文）

+ 13

報導指出，近期遭到強力打擊的「KK園區」已陸續將內部人員撤離，並轉移至新的地點。其中一處被稱為「新泰昌園區」（New Thaichang Park），座落於山區內，成為詐騙集團新的活動據點。

泰國軍方對此保持高度警戒，並表示這些新據點內可能也有日本人質被轉移至當地，提醒各界提高警覺。

相關文章：泰國曼谷賣豬仔陷阱？包車司機五大可疑行為露破綻 遊客果斷走人（點擊連結看全文）

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】