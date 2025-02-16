欅坂46志田愛佳「轉型」做夜總會小姐多年　沒偶像包袱反而賺更多

日本女子偶像團體「欅坂46」前成員志田愛佳，退團後進入銀座的高級酒店當起坐枱小姐，而她也在節目中自爆，現在的收入是當初偶像現役時期的10倍以上，同時分享了自己從偶像轉型為女公關的心路歷程與現況。



根據《體育日本》報道，現年26歲的志田愛佳曾經是國民女偶像，也曾出演過紅白歌合戰，然而2018年因健康因素暫停演藝活動，隨後於同年11月正式從欅坂46畢業。此後，她以模特兒身份繼續發展，直到2022年9月宣布轉戰女公關，當時消息一出便掀起熱議。

前櫸坂46成員志田愛佳（IG／manaka.shida.98）

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事隔多年，志田已經是銀座高級夜總會「Belle Lounge Ginza」的當紅公關，收入更是過去的10倍以上。

她在節目中談及公開轉行的原因時表示：

其實以前也有女偶像改當女公關，但是大家會選擇隱瞞，沒有人像我一樣直接公開。對我而言，既然做了，就想大方分享。

她在店內的風格親民，經常與客人打成一片，甚至讓客人為自己調酒，以獨特的「朋友式接待」聞名。就連同事也對她評價極高。同樣在Belle Lounge Ginza工作的其他女公關直言：

「她超受歡迎，人氣第一名」

「她的魅力就在於，明明是偶像出身，卻沒有偶像包袱。」



當被問到收入時，志田更坦言，比偶像時期還要高出「10倍以上」。此外，她還透露，儘管偶爾會有以前的粉絲來店裏支持，但對方因為是粉絲所反而會保持距離，不會過度地想要知道她的私隱。

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