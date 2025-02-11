新加坡18歲華裔學生被指激進化　想襲擊穆斯林被捕

新加坡內部安全局（ISD）2月10日稱，18歲華裔學生李洐秋（Nick Lee Xing Qiu）因在網上受極右意識形態影響而激進化，希望效仿新西蘭基督城（Christchurch）恐襲案中的白人槍手發動襲擊，並在新加坡的華人與馬來人間挑起「種族戰爭」，該部門已據《國內安全法》將其拘留。



根據新加坡內部安全局網站，李洐秋2023年在社交媒體上接觸到仇視伊斯蘭教的極右資訊，每天花費數小時在網上搜索並瀏覽極端主義內容而逐漸極進化，最終對馬來人及穆斯林等產生強烈敵意，希望效仿澳洲男子塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant），用自製槍支、刀和自制燃烧弹對新加坡的穆斯林施襲。

圖為新加坡18歲華裔學生李洐秋（Nick Lee Xing Qiu）手臂上的黑太陽紋身，2019年在新西蘭基督城發動襲擊的塔蘭特亦在其宣言中使用該標誌。（ISD）

新加坡內部安全局ISD還指，李洐秋被捕時有襲擊的意念，但無執行襲擊的時間表。有關部門還對他在網上接觸的人進行調查，惟並未發現對新加坡的緊迫威脅。

根據新加坡《國防安全法》，有關部門可在未審訊的情況下將嫌犯拘留最多2年。

新西蘭恐襲：圖為2019年，遇襲地點之一、名為Al Noor的清真寺外，堆滿悼念遇難者的鮮花。（路透社）

ISD表示，李洐秋曾反覆觀看2019年澳洲男子塔蘭特在新西蘭基督城（Christchurch）發動襲擊的直播影片，對塔蘭特產生崇拜心理，惟李洐秋自稱沒有膽量獨自發動襲擊，但若有機會，他會與網上認識的其他極右主義者一起襲擊新加坡穆斯林。

李洐秋自認為「東亞至上主義者」，認為中國、韓國和日本人為優越民族，而新加坡的馬來人口增長迅速，因此有必要用武力防止華人被取代。

他還被指在2024年用社交媒體發布和轉發極右主義影片來煽動他人向馬來人和穆斯林施襲，希望在新加坡華人和和馬來人之間挑起「種族戰爭」。