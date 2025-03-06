在餐廳收據寫「希望特朗普驅逐你」　美國女因歧視字條丟工作

美國俄亥俄州一名房地產經紀人因在墨西哥菜餐廳的收據上寫下「我希望特朗普把你驅逐出境」的仇恨言論而被解雇。



洛文斯（Stephanie Lovins）周一（2日）在美國俄亥俄州（Ohio）哥倫布的Cazuelas Mexican Cantina用餐，並由美國公民里卡多（Ricardo）服務她。

在結帳時，洛文斯不僅沒有給小費，還在收據上留下令人震驚的留言。洛文斯寫道：「小費0元，你爛透了，我希望特朗普把你驅逐出境」。里卡多的同事Isabel Nathalie其後把這張收據的相片發在Facebook，引發外界關注。

這張收據的照片在社交媒體上迅速傳播並引發廣泛的憤怒和譴責。許多人在社交平台上表達對里卡多的支持，對洛文斯的行為表示譴責。

餐廳的市場營銷主管告訴傳媒，洛文斯因為不滿「每桌僅限一張優惠券」的規定而感到不悅。隨着事件的發酵，洛文斯試圖聲稱她的信用卡被盜，但這一說法並未得到支持。

洛文斯的雇主，世紀21房地產公司（Century 21），在接到投訴後確認她不再與公司合作，並表示「仇恨在世紀21的品牌中沒有立足之地，我們對此事非常重視」。

這一事件引發對洛文斯的不滿和對里卡多的支持，甚至GoFundMe有一個名為「給里卡多小費：因為仇恨無處容身」的眾籌活動被發起，目標僅1000美元的活動迄至截稿前已獲1,300筆捐款，共籌得21,650美元。