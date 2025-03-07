不止清真牛肉麵：本港首場大型開齋節晚宴菜式有清真點心和壽司

適逢穆斯林齋戒月（Ramadan），土耳其駐港領事館周二（４日）聯合美麗華旅遊，在美麗華酒店共同舉辦本港首次大型開齋晚宴。時過下午6時、夜幕降臨，賓客方可開始享用豐富的清真自助餐。除了土耳其特色的各類烤肉、甜點，還有清真點心、清真壽司、清真片皮鴨甚至清真爆谷，以及不含酒精的山楂、士多啤梨飲品。香港政府近日致力推廣「清真旅遊」，吸引伊斯蘭國家旅客，土耳其駐港總領事艾烏勤（Kerim Sercan Evcin）希望籍活動讓港人認識更多清真飲食與商機。



作為伊斯蘭教徒一年中最神聖的一個月，穆斯林會在30天裏嚴格遵守戒律，日落前不能娛樂、不能進食，食物不能含有酒精和豬肉，處理雞、牛、羊也要依教法規定的宰殺程序。符合伊斯蘭教教法規定的食物便是「清真食物」。

美麗華酒店及服務式公寓總經理韋瑞民（Alexander Wasserman）介紹，酒店要做到「清真友善」並不簡單。評級為5的酒店要配備專門的清真廚房，所有的冰箱、食物和用具都要通過清真認證，確保沒有交叉污染，並且要尋找提供清真認證產品的新供應商，一切都要從頭學起。

韋瑞民還指，酒店需要與伊斯蘭信託合作，由他們審查所有準備過程、餐單和食材。若要更改菜式，則要再請他們來審查，要求十分嚴格。

土耳其駐港總領事艾烏勤表示，此前他接待土耳其代表團訪港，需要清真食物，但又希望品嚐粵式點心，結果催生了「清真點心」。例如，在清真燒賣中用雞肉和牛肉代替豬肉，「幾乎嚐不出有什麼區別」。艾烏勤稱，這樣一來，他便能向來自土耳其的代表們推薦他們能去的本地點心餐廳。

港府自去年起力推清真經濟，開拓清真市場和穆斯林友善旅遊業，但美麗華旅遊總經理李振庭表示，清真旅遊在香港才剛剛起步。許多本地的商人都不知道「清真」是什麼，多數人提起清真便想到九龍城一家頗出名的餐廳「清真牛肉館」，以為清真食物就是一碗清真牛肉麵。

韋瑞民也表示，希望通過開齋節晚宴這樣的活動，讓更多人知道清真是什麼，也令香港能夠吸引更多穆斯林遊客。

韋瑞民稱，除了晚宴，他希望明年能讓舉辦類似聖誕集市一樣的活動，稱酒店會在節日前後銷售聖誕布丁，「為什麼穆斯林的開齋節不能像這樣慶祝呢？」