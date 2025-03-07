特朗普指未聽過非洲國家萊索托　外長：將向華盛頓發抗議信

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關於「沒有聽說過萊索托（Lesotho）」的言論，萊索托外交和國際關係部長姆波喬阿內（Lejone Mpotjoane）回應稱，他對此感到震驚。



特朗普3月4日晚在美國會發表講話時為大幅削減援助辯護，並提到萊索托（Lesotho），說他從未聽說過這個非洲國家。共和黨議員們笑了起來。

對此，萊索托外長姆波喬阿內說，聽到一個國家元首「以這種方式提及另一個主權國家」，這無疑是「令人震驚的」。

中國新聞社引述路透社的報道說，姆波喬阿內回應稱，這一言論「相當侮辱人」，萊索托是世界上一個重要和獨特的國家。他邀請特朗普以及世界其他國家的人訪問萊索托。

圖為非洲國家萊索托（Lesotho）的國旗。（網絡圖片）

特朗普特別提到美國過去的一項援助項目，即「800萬美元（約6218萬港元）用於在非洲國家萊索托推廣同性戀、雙性戀和跨性別者（LGBTQ）權利」。萊索托主要的LGBTQ 權利組織否認接受華盛頓的資助。

法新社指出，美國在萊索托首都馬塞盧（Maseru）設有大使館，美國志願者在廣受歡迎的和平隊計劃（Peace Corps）中服務。

姆波喬阿內說，「我們不會輕視此事」，並補充說他們將向華盛頓發出正式抗議信。

美國政府對外援助網站沒有列出對萊索托這個擁有230萬人口的國家的LGBTQ權利組織提供任何財政支持。

2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

相反，它指出，2024年，萊索托在「健康和人口」計劃上花費了約1.2億美元（約9.33億港元），其中4350萬美元（約3萬3811億港元）用於應對愛滋病（HIV/AIDS）。

萊索托是一個受南非包圍的多山國家，因海拔較高，也稱作「天空王國」。萊索托愛滋病發病率高，幾乎四分之一的成年人感染愛滋病毒。

據美國駐萊索托大使館稱，自2006年以來，美國已為萊索托的抗擊愛滋病工作投入6.3億美元（48.97億港元）以上的資金。

2月中旬，30多個非政府組織警告，在失去美國外援後，萊索托的愛滋病項目面臨崩潰的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

