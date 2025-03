特朗普發片回顧上任44日政績　豪言壯語：開啟美國黃金時代｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)3月6日在其社交帳戶發布影片,回顧上任44日的主要政績,其中包括簽署近百份行政命令(executive order)及執行超過400項行政行動(executive actions)。特朗普揚言,美國已經強勢回歸(America is back),而美國的黃金時代才剛剛開始。(the Golden Age of America has just begun)。



美國總統特朗普在社交平台X發布影片,回顧上任44日的政績,強調「美國已強勢回歸」:

特朗普在影片開首提到自己上任已44日,6周前他宣誓就任美國總統,自此之後就以迅雷不及掩耳之勢開啟美國史上最偉大和最成功的時代。

特朗普表示回到眾議院向國民匯報:美國的強勁勢頭已回歸(America's momentum is back),我們的精神已經回歸(our spirit is back),我們的自豪已經回歸(our pride is back)。

特朗普又提到自上任以來,已簽署近百份行政命令及執行超過400項行政行動,讓常識、安全、樂觀和財富回歸美國。

他最後向美國國民呼籲,準備好迎接難以置信的未來,因為美國的黃金時代才剛剛開啟。