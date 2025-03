新西蘭駐英專員失言遭撤換　曾質疑特朗普：他真的懂歷史嗎｜有片

英國媒體3月6日報道,新西蘭駐英國高級專員(High commissioner to the United Kingdom)戈夫(Phil Goff)因質疑美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)不諳歷史,遭新西蘭政府撤換。



新西蘭駐英國高級專員戈夫在公開場合發言指美國總統特朗普不懂歷史:

據英國《衛報》報道,戈夫本周在倫敦的一場活動提到最近在重讀邱吉爾(Winston Churchill)1938年在與希特拉(Adolf Hitler)簽署慕尼黑協議後,向英國下議院發表的演說,該協議允許德國吞併捷克斯洛伐克(Czechoslovakia)的部分領土。

邱吉爾向時任英國首相張伯倫表示:「在戰爭與屈辱面前,你選擇了屈辱,但仍須面對戰爭。」(You had the choice between war and dishonour. You chose dishonour, yet you will have war)

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)2025年1月20日宣誓就職,美媒《華盛頓郵報》獲一名特朗普的助手允許參觀已重新裝潢的橢圓形辦公室,發現邱吉爾半身像也一同回歸了白宮。圖為邱吉爾半身像。(X@sentdefender)

戈夫其後指:「特朗普總統將邱吉爾的銅像放回白宮橢圓形辦公室,但你認為他真的理解歷史嗎?」(President Trump has restored the bust of Churchill to the Oval Office. But do you think he really understands history?)報道指他的發言在現場引來一陣笑聲。

戈夫這一番言論導致他丟官。新西蘭副總理兼外長彼得斯(Winston Peters)3月6日表示已將戈夫撤換,指他被迫因戈夫的言論而採取行動是「非常令人遺憾的」,如果戈夫對任何其他國家的領導人發表這樣的言論,他也會這樣做。彼得斯表示,戈夫的言論「令人失望」

彼得斯又指:「當你身處那個位置時,你代表的是政府的觀點和當今的政策,你不能任意發表個人觀點,因為你代表的是新西蘭。」