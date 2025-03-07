美國式言論自由？美媒：華府用AI分析兼撤「親哈馬斯」留學生簽證

美媒（7日）引述美國務院高級官員稱，國務卿魯比奧（Marco Rubio）正展開一項由人工智能（AI）推動的「抓捕並吊銷」行動，旨在取消那些似乎支持巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）或其他指定恐怖組織的外國人的簽證。哈馬斯早於1997年已被美國國務院列為恐怖組織。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月簽署一項行政命令，打擊反猶太主義，承諾驅逐非公民大學生和其他參加親巴勒斯坦抗議活動的人士。

根據美國新聞網站Axios，這項行動將包括人工智能輔助審查數萬名學生簽證持有者的社交媒體帳號。官員還將檢查先前反對以色列政策的示威活動，以及猶太學生針對外國人涉嫌從事反猶太主義活動的訴訟的新聞報道。

《衛報》引述美國阿拉伯反歧視委員會執行董事稱：「這應該引起所有美國人的關注。這是第一修正案和言論自由的問題，政府會濫用權力，美國人不會喜歡這樣。」