特朗普就職日頒令　要求「恢復」人民言論自由　外界批虛偽無用

美國總統特朗普（Donald Trump）1月20日就職，並簽署大量行政命令，宣布將恢復人民的言論自由及終結聯邦政府的審查制度。但外界有聲音認為該行政命令根本無實質作用，更批評特朗普過去多次威脅記者，是言行不一之舉。



路透社20日報道，特朗普當日簽署行政命令保護民眾的言論自由權利，其中包括將指示司法部長與其他行政機構負責人協商，調查拜登政府過去4年如何侵犯言論自由。

2025年1月20日，美國前總統拜登（Joe Biden）在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）發表演說。（Getty）

特朗普及其共和黨盟友一直指責拜登政府鼓勵壓制網路平台上的言論自由，其中大部份與新冠疫苗及2020大選舉結果的假消息有關。

最高法院去年6月裁定，政府與社交媒體公司的互動並未違反美國對言論自由的保障。

外界認為相反特朗普過去多次威脅並起訴他的批評者， 其前競選對手希拉里（Hillary Clinton）就因提到特朗普與俄羅斯聯繫的評論而遭起訴，但被法院駁回。他甚至曾稱記者為「人民的敵人」，並先後起訴五間媒體公司。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區第一資本體育場（Capital One arena）簽署行政命令時，做出打開雙手的動作。（Reuters）

報道引述加州大學歐文分校（University of California, Irvine）教授David Kaye稱，第一修正案已禁止聯邦政府干涉民眾的言論自由，因此該命令實際上只是禁止一種已被憲法禁止的行為。