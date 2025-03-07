智利男錯過航班　忿而衝入跑道攔截飛機

撰文：ETtoday
出版：更新：

智利一個機場3月3日出現誇張一幕，身分不明的29歲男子因為錯過航班，直接衝到停機坪，肉身擋在班機前面，不顧一切試圖阻止飛機起飛。

即睇事發經過：（按圖了解）

+2

《每日郵報》報道，這宗事件發生在智利蒙特港的El Tepual國際機場，男子就站在智利南美航空（LATAM Airlines）的班機前方，向飛機揮手，似乎想引起機師的注意，希望能搭上這架飛機。這架航班的飛行目的地康塞普西翁（Concepción），飛行時間大約1小時。

空中服務員機艙入口迎乘客　不止出於禮貌　還充當「人肉掃瞄器」

畫面顯示，當時一名機場工作人員發現男子失控行為之後，立刻上前阻攔，隨後保安人員趕抵現場，把此人帶離停機坪。這名男子隨後遭逮捕。這並非此人第一次觸犯法律，依據BioBioChile消息，他過去曾因威脅、竊盜被捕。

在這宗事件發生後，蒙特港市長Rodrigo Wainraihgt受訪時質疑機場的安全措施。

延伸閱讀：達美乘客獲升級頭等再降格　驚見佔座位「乘客」身份：無法接受！

+5
巴西男慘遭「蛇吞象」　痛苦哀號畫面曝　網民：隔住mon都覺得痛日圓貶值｜日本拉麵價格紛升破「千元之壁」　無配料淨麵變新寵英國跳蚤市場尋到寶2.5元買硬幣竟是1806年古董　專家揭市價翻N倍英王查理斯三世「有新寵」？名字曝光　知情人士：國王超迷戀紐約地鐵驚現「鋼管舞高手」　網民笑言：點解冇人畀小費？

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

航班
飛機
智利
ETtoday