智利男錯過航班　忿而衝入跑道攔截飛機

智利一個機場3月3日出現誇張一幕，身分不明的29歲男子因為錯過航班，直接衝到停機坪，肉身擋在班機前面，不顧一切試圖阻止飛機起飛。



即睇事發經過：（按圖了解）



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《每日郵報》報道，這宗事件發生在智利蒙特港的El Tepual國際機場，男子就站在智利南美航空（LATAM Airlines）的班機前方，向飛機揮手，似乎想引起機師的注意，希望能搭上這架飛機。這架航班的飛行目的地康塞普西翁（Concepción），飛行時間大約1小時。

畫面顯示，當時一名機場工作人員發現男子失控行為之後，立刻上前阻攔，隨後保安人員趕抵現場，把此人帶離停機坪。這名男子隨後遭逮捕。這並非此人第一次觸犯法律，依據BioBioChile消息，他過去曾因威脅、竊盜被捕。

在這宗事件發生後，蒙特港市長Rodrigo Wainraihgt受訪時質疑機場的安全措施。

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