達美乘客獲升級頭等再降格　驚見佔座位「乘客」身份：無法接受！

一名達美航空（Delta Air Lines）的乘客在論壇上指出，自己搭機時獲得升等至頭等艙，但突然又被通知降等到比原本更差的座位，還看到佔據他位子的是一隻狗，他反應時只得到「有些變動」的回應，讓他相當憤怒。



原來達美航空這做法是有依據的：（按圖了解）



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《紐約郵報》報道，這名網友在網絡論壇Reddit上發文，指出自己搭乘達美航空時被升級到頭等艙，沒想到只過了15分鐘，又突然被告知變更座位，被換到了比原本位子更差的座位，工作人員並沒有說明原因，僅說有些變動。後來他登機時，發現原本該屬於他的頭等艙位子被一隻狗佔據了，讓他相當生氣，拍下照片上網怒轟：「那隻狗不可能在這間航空公司花的錢比我多！」

事後他聯繫了達美航空的客服，對方回覆，為了容納服務型動物（Service Animals，經過訓練可執行幫助殘疾人士任務的工作動物），任何乘客都可能被要求換位，但該名乘客還是相當生氣，認為這根本不公平。

文章曝光後，有許多網友站在被降等的乘客這邊，但一名自稱達美航空的員工還是跳出來提醒大家，依法來說，有特殊需求和服務型動物的乘客在前排座位有優先權。儘管如此，還是有網友直言：「我真的看不出達美航空為了容納一隻狗，而將乘客從頭等艙趕走的邏輯何在。」

事實上，這種爭議已經不是第一次，過去曾有一名頭等艙乘客被換位子，為的是給一隻情緒支持犬和牠的四個隨身行李箱騰位置；還有狗狗在達美航空的尊榮貴賓室裏坐着在桌上用餐的情形，引起不小的討論。

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