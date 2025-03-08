法國拆除500公斤二戰未爆炸彈 歐洲之星列車恢復服務
撰文：官祿倡
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法國鐵路公司SNCF周五（3月7日）指在巴黎北部一處路軌發現一枚二戰未爆彈，令包括連接英法兩國的歐洲之星（Eurostar）、TGV高速列車等在內的列車服務被迫暫停。警方接報到場處理，成功拆除這枚重達500公斤的未爆炸彈。
法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）表示，期間有近500趟列車被取消，約60萬旅客受影響，部份列車服務在當地時間下午6時起恢復，一度關閉的A1高速公路亦都重開。
而歐洲之星來往巴黎與布魯塞爾之間的列車服務將於周六恢復，並將在倫敦與巴黎之間加開2班列車。
當局在接報後組織拆彈專家在一小時內抵達現場，並在附近設置警戒線。塔巴羅指當時有300名警員到場維持地區秩序與安全。
法國24電視台引述研究二戰歷史的英國學者Andrew Knapp表示，這枚炸彈或來自於1944年諾曼第登陸戰役（D-Day）前夕，當時盟軍為延緩佔領此地的德軍增援諾曼第海灘，進而對法國鐵路投下炸彈，指這炸彈由英國或美國製造。
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